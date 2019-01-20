離婚後兒子跟爸爸住　媽媽苦學打機只為與愛兒網上遊戲世界相遇

文：韓曄姑娘（註冊社工）

「阿津，你上學上得怎麼樣？」

「沒什麼。」

「你的學習怎麼樣？」

「還可以。」

「你和爸爸生活好嗎？」

「得啦。」

電話的一邊是你媽媽熱情親切的慰問，但另一邊卻是你泠淡呆木的回答。是你過分疲累嗎？還是你不習慣與媽媽傾談，一早已把媽媽的來電視為囉嗦的煩擾。可憐你媽媽每天放工回家，洗完澡後第一件事，便是想撥個電話聽聽你的聲音，慰藉一下她想念的心靈，只是你的反應總不能讓她圓夢，她往往只能帶著一對你無法窺見的淚眼掛上電話。

想起來，你的爸媽分開已有五至六年的時間，你一直與爸爸同住。由於他上夜班，很多時候你已經習慣自己照顧自己。因為這樣，媽媽心裡更感到歉疚。她有時會想，與你爸爸分開是否毀了你的前程。如此她常常希望，盡己所能，窮盡一生去給你補償，給你幸福。

為了融入你的圈子，她曾經哀求同事教她上網打機，甚至化身成為太陽女神在網上遊戲中與你溝通。然而你卻無法洞悉她的心事，你聲音依舊冷淡，她要見你，依舊是那麼困難、那麼遙遠。

愛，要說出才會叫人感動。（Gettyimages／視覺中國）

這一天，在我刻意的安排下，你和媽媽終於可以見面了。原來你們已有個多月沒見了。

我問：「你覺得媽媽疼你嗎？」

「覺得。」雖然答案仍是那麼簡單，但我們卻看見你臉上掠過一絲微笑。

「何以見得？」

「她常常打電話給我，常常約會我。」你臉上的笑容又多了些。

「你猜媽媽知不知道你知道她愛你呢？」你的眼望向媽媽，似在等待著她的回答。

「津，你不說，我是不知道的。你知道嗎？媽媽真的很愛你，雖然媽媽現在有了你叔叔，但在媽媽心目中，你仍是第一位。我仍是那麼掛念你，常常想見你，聽聽你的聲音，知道嗎？我把你的相片放在錢包裡，並常常告訴我的同事朋友，我有個這麼大的孩子，我實在引你為傲呢！」媽媽按捺不住，久藏的心事，像山洪暴發般一發不可收拾地傾覆於你。

這時，我看見你的眼有淚光閃閃，因為原來你發覺，在你還未懂得愛以先，已有這麼一個女人守護著你，以你驕傲，不因你的成績，不因你的外貌，只因你是她命定的孩子。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《請讓我知道你愛我》韓曄姑娘】

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