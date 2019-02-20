父母評語將影響子女自身形象建立　社工：勿用成績量度孩子的價值

於前線服務中，我們接觸過不少對自己充滿否定的學生。他們形容自己懶惰、蠢、廢，要他們說出自己的優點比數算自己的缺點難很多。 文：艾文妮姑娘（註冊社工）

每個人都有他獨一無二的價值，背後不需要什麼評估，不需要什麼理據支持。（香港青年協會家長全動網提供）

近年，學童的精神健康出現警號，不少學童年紀小小已有情緒問題，部份更有輕生念頭。社會紛紛指摘青少年抗逆力低。檢討青少年的抗逆力的同時，我們亦應反思現時社會對青少年自身形象建立的影響。

現今社會容易以成績為學生分等級，茶餘飯後總是將學生成績作討論，彷彿肯定年青人的價值就只有成績。身為家長，我們對青少年自身的形象建立有着舉足輕重的影響，我們對子女的評價將成為他們思量自身價值的參考。

對於評價子女，我們很容易立刻跳進理性分析，想想他每日的行為表現，但其實我相信每個人都有他獨一無二的價值，背後不需要什麼評估，不需要什麼理據支持。

當我們的小孩還是嬰兒的時候，縱使他不懂數理，不通英語，他都是我們眼中的寶貝。為何隨着他們長大，我們卻需帶着很多條件去確認他們的價值？

家長們，只有對自己有信心的孩子方能展翅高飛，讓我們學習以最簡單的方式肯定子女，告訴他們不論何事何時，他們都是我們的瑰寶，跟他說句：「我好鍾意同你一齊呢！」

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《我好鍾意同你一齊呢！》艾文妮姑娘】

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