【子女教養】等車排隊例必扭計四圍走？教你6招令孩子變得有耐性

不是每個大人都有辦法耐心等待，更何況是孩子呢？所以不要因為孩子沒耐心而教訓他。 但是，放任孩子總是不想等待也不行，到底要用什麼方法讓孩子學會等待呢？本文將分享一些方法教孩子學會自我控制，而且不會感到無聊喔！

1）具體化時間

時間對5歲以下的孩子來說是非常抽象的，即使開始上小學後，雖然能具體知道上課50分鐘或下課10分鐘，但對抽象的時間概念的理解仍然有限。

而孩子到了9歲左右，才開始有抽象思考，在此之前，他們的小腦袋瓜只能思考具體的東西，這也就是為什麼他們無法解釋15分鐘、45分鐘之差異的原因。為了解決這個情況，爸媽要盡可能地把時間具象化。

【錯誤的說法】

跟孩子說：「我們還有1個小時要離開。」、「再10分鐘就不能玩玩具了。」

【正確的說法】

跟孩子說：「當太陽到那間房子的後面，爸比就會下班回家囉～」比喻的方式可以讓孩子跟某件事做一個比較，例如：「喔～原來這就跟刷牙一樣快！」，如此一來，或許「等待」對孩子來說就不會那麼痛苦。

不是每個大人都有辦法耐心等待，更何況是孩子呢？（Gettyimages／視覺中國）

2）培養孩子獨立玩遊戲

當孩子獨立玩耍時，他們會獲取許多寶貴的經驗，並運用在生活中，而且想像力往往都在孩子「自己玩」中被激發，還能培養出「自己玩也很開心」的心態，隨時隨地都能娛樂自己，不一定要有玩具、有人陪，也能用想像力玩得很開心，所以爸媽應鼓勵孩子獨立玩耍。

【錯誤的遊戲類型】

現代很多父母為了讓孩子安靜下來，都會拿出智慧手機或平板讓孩子玩，例如：與朋友用餐、搭捷運等時刻，但這些遊戲的過程與結果，都是由開發者所設計而成，其實會大大阻礙孩子想像力與創造力的發展。

【正確的遊戲類型】

可以讓孩子玩拼圖、尋寶、自創童話故事、角色扮演等。當然一開始會很困難，但爸媽自己也要有點耐心，且要忍住不去打擾孩子，讓他漸漸習慣自己玩遊戲。

可以讓孩子玩拼圖、尋寶、自創童話故事、角色扮演等。（Gettyimages／視覺中國）

3）轉移孩子的注意力

孩子在等車或等媽咪從商店出來時總會感到無聊，在這些公共場合，有個可以轉移注意力的好辦法！

【遊戲方法】

爸媽可以跟孩子一起比賽，從周遭環境中，找出相同的東西，例如：長頭髮的女生、穿短褲的男生、黑色的汽車等，最先找到20個的人獲勝，而贏家可以向輸家許願。這是一個會令孩子上癮的遊戲，爸媽可以根據孩子的年齡來調整規則，而且當有兩個以上的孩子時，爸媽可以放手讓兩個孩子相處。

孩子在等車或等媽咪從商店出來時總會感到無聊，在這些公共場合，有個可以轉移注意力的好辦法！（Gettyimages／視覺中國）

4）實施「中斷規則」法

相信每當你在忙或正在跟朋友聊天時，孩子總會在一旁「媽媽！媽媽！」地喊，如果不理會就可能變本加厲，讓你不得不中斷談話來處理孩子的需求，但萬一真的一時抽不開身那該怎麼辦？一位美國媽媽發明了一種方法——「Interrupt Rule中斷規則」，順利讓孩子耐心等候她。

【實施方法】

當孩子有事情要找爸媽，卻發現爸媽正在忙時，孩子可以把手搭在父母的手臂或肩膀上，暗示自己有話想說。此時父母可以碰觸孩子的手，表示你有知道孩子有需求，會盡快回應。等到談話或忙的事情到一個段落，就可以把注意力轉移到孩子身上，讓孩子明確知道父母有在關切他。這個方法可以讓孩子了解到，如何在適當的時機打斷，而且不會打擾到長輩們，並學會尊重彼此。

這個方法可以讓孩子了解到，如何在適當的時機打斷，而且不會打擾到長輩們，並學會尊重彼此。（Gettyimages／視覺中國）

5）重要日子來臨前，創造驚喜

即使孩子學會獨立玩耍而不打擾大人，但對於一些重要的日子總是會因為期待而難以等待，例如：生日、過年、暑假等。每一天的時間長短都是固定的，所以只能等待，不過，爸媽不妨陪着孩子製作一份專屬的日記本或月曆，一方面可以減少等待的時間，另一方面則能培養孩子時間管理的能力。

【實施方法】

在重要日子來臨前，爸媽可以帶着孩子規劃每天的行事曆，用小貼紙或畫畫標記，甚至設計一些小任務讓孩子玩，任務完成後就能得到一份小禮物，禮物不一定要大，重點是讓孩子期待這些驚喜。這個遊戲不分年齡，爸比媽咪可以試試看唷～

爸媽不妨陪着孩子製作一份專屬的日記本或月曆，一方面可以減少等待的時間，另一方面則能培養孩子時間管理的能力。（Gettyimages／視覺中國）

6）運用沙漏

沙漏中有着五顏六色的沙子，會慢慢從上面流下來，是一個非常吸引孩子目光的玩具，也能啟發孩子的時間感。即使還不懂時鐘的時針、分針與秒針的差別，當沙漏中的沙子緩緩流下來，孩子就能感覺到時間正在流逝中，遠比憑空說一些時間度量單位，更容易讓孩子了解。

除此，沙漏也能夠讓孩子練習等待與冷靜，當孩子肚子餓，急着想吃點心時，可以跟孩子說：「當沙漏裏的沙流光，就可以準備吃飯。」孩子在等待沙子流光的過程中，就會冷靜，同時意識到自己的感覺與心情。

孩子就能感覺到時間正在流逝中，遠比憑空說一些時間度量單位，更容易讓孩子了解。（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】