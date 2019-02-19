嬰兒過敏勿拖延，黃金期不治療可致終身！醫生分享改變體質攻略法

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過敏體質是可以改變的，而且年紀愈小愈好轉換，青春期之前算是轉變體質的黃金期，一般有1/2的孩子長大就不過敏了，有1/4的能獲得改善與進步，剩下的1/4則可能終身都會過敏。

台灣振興醫院小兒科醫師羅玉芳表示，一般來說想改變體質，要從藥物、環境、飲食三大方面着手。

過敏體質是可以改變的，而且年紀愈小愈好轉換，青春期之前算是轉變體質的黃金期，一般有1/2的孩子長大就不過敏了，有1/4的能獲得改善與進步，剩下的1/4則可能終身都會過敏。（Gettyimages／視覺中國）

【藥物治療，及早壓抑過敏反應】

一發現有過敏體質當然是愈早治療愈好，有些家長非常不喜歡只依靠藥物治療，這點觀念也非常正確，但我們要期許孩子的過敏體質可以改變，第一步可以先利用藥物來降低過敏反應，再來就是從環境與飲食着手，讓孩子一年比一年更好，減少對藥物的依賴。所以我們要讓寶寶一直維持在健康的狀態，體質改變的機會就會更高。

【改變環境，才能治標又治本】

雖然我們不能大範圍改變環境溫度，但我們可以做好除濕、防蟎的動作，該怎麼做呢？

詳解5個改變環境的方法（按圖繼續閱讀）▼

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【飲食營養要均衡】

不僅環境重要，吃下肚的食物也很重要喔！尤其有過敏體質的小朋友，爸媽更要注意飲食。

詳解4個用飲食改變孩子體質的方法（按圖繼續閱讀）▼

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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】

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