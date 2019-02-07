放棄名校為女兒揀選地區津小　爸爸：成績並非一切開心最重要

在香港現時充滿競爭的教育制度下，有不少家長都對名校趨之若騖，認為子女考上名校便能確保前途。爸爸Winston以前也跟一般家長無異，一心希望女兒可以入讀名校幼稚園，最後亦成功獲一間一條龍名幼取錄，可是當小兒子出生後，不幸地，證實患上先天性青光眼，Winston和太太的價值觀從此有很大的轉變。 採訪、撰文：郭穎旋 攝影；鄭子峰（部分圖片由受訪者提供）

Winston坦言以前自己也算是一名虎爸，一直希望女兒能考入「一條龍」名校，而她本來收到了名校小學的取錄，但是Winston最後決定放棄名校，為女兒選擇一間區內普通的津貼小學，曾經作為名校幼稚園的家長，Winston發現名校不只對學生很有要求，也對家長有無形的要求。「名校有自己文化，因為學校出名，所以要求學生守規矩，亦要求家長要達到標準，例如學校通告會出e-class，不會用紙，家長要查看手機才知學校發生什麼事及簽通告。」Winston說。

兒子的出生 令夫婦改變想法 但兩夫婦其後對入名校這個概念，在兒子出生後，就有徹底的改變。兒子出生後確診患上先天性青光眼，自此之後他明白到自己要走的路與一般家長不同，兒子在初生的三個月期間需要不斷做手術，所以那時Winston把全部時間都放在照顧兒子身上。與此同時，他也開始反思名校到底是否適合女兒。 在女兒K3時，她獲得名校小學的取錄，但是Winston最後決定放棄名校，為女兒選擇一間區內普通的津貼小學。即使那間學校並不太知名，但他希望女兒能在一間開心、有愛心的學校成長，而並非一間嚴格、講求成績的名校，「我覺得小朋友讀小學的6年，成績不用太好，但待人接物要好全面，例如看見弱小的人即時要去幫忙，這是一間有愛心的學校會教到的事。」他認為品德教育遠比成績重要，因為這些東西小朋友長大後也會記得，相反，考試內容長大後也會被忘記得一乾二淨。

讓女兒從小貼近社會縮影

Winston坦言要放棄名校的學位，這個抉擇也不易。「那時跟太太也有很大的掙扎，到底入一條龍名校好，還是讓她嘗試一間較輕鬆的學校。但大家都覺得入這類學校會較舒服，家長更不用去符合學校的要求。」經過一番考慮，Winston和太太決定放棄一條龍名校的取錄，而為女兒選擇的小學，也是太太小時候就讀的小學。「太太對這間學校印象很深刻，因為她從前是新移民，那時不是太多學校願意取錄她，但幸好這間學校願意讓她入讀。這間學校取錄較多新移民學生，基本上什麼背景的小朋友都會收。」

其後，他帶女兒去這間學校的開放日，嘗試讓女兒參加學校在周末舉辦的英文班，發現學校的教育理念與他很接近，於是更堅定了自己的信念。他察覺到女兒玩得很開心，而且學校亦非常有心教導小朋友，「這間學校文化就是明白學生有不足，所以會幫他們，而不是要求你去達到學校的標準。」

雖然Winston深信自己的選擇，但身邊不少家長眼見他放棄名校取錄，都感到十分驚訝。他們大多都不認識Winston所選擇的學校，有人甚至更標籤它為一間差劣的學校，「都聽過有人跟我說：『嘩！你唔係想同埋啲大陸同學一齊呀？』。」但是，相比在上流小圈子長大，他認為讓女兒就讀普通學校能令她愈早貼近社會縮影，透過接觸不同的小朋友學會包容。 選校並非人云亦云 回望過去，Winston並沒有後悔自己當初的選擇。他認為家長要選擇一間令小朋友和家長也開心的學校，「我可以肯定地說我女兒讀得開心，她們朝早見校長會跟他High Five（擊掌），而不是鞠躬。其實在大人角度看，自己也會希望校園生活是這樣，即使返工都想跟同事開心講早晨，比老闆嚴肅地跟你打招呼更好。」另一方面，他認為家長也要認識自己，「我知道自己要求不是十分高，開心最重要，所以會找合符這個理念的學校。我覺得我跟女兒可以走一條好開心的路，成績並非一切。」

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在機緣巧合下，Winston認識到「好爸爸中心」的創辦人Anton，也認識了「好爸爸中心」這個平台，可以跟其他爸爸一起交流意見。同為爸爸的Anton指創辦這個平台的是希望可以推動父親在家庭教育中的角色，鼓勵更多人去成為父親。

Anton表示他選校理念也和Winston十分相似。雖然自己有條件讓女兒讀直資學校，但因為他很清楚女兒的能力並不適合讀名校，所以他最後也選擇了不太熱門的津貼小學。因此，Anton提醒家長不應該只用成績作為選校標準，而應要按子女的脾性和能力，以及自己的價值觀取向來找適合子女的學校。「其實我始終覺得有人在名校會讀得開心，但問題是到底我仔女是否真的適合？家長要自己判斷，做決定時要從小朋友角度出發，而非人云亦云。」