晚上高逾28度才開冷氣　零電費「星星局長」：衣食住行都過度浪費

環境局局長黃錦星（星星局長）出名「慳電」，早前在社交網站貼出一張零元電費單，令人震驚。昨日（14日）他出席活動，向學生分享兒時的成長經歷，爆出一家的慳電「家規」，又大膽拒收太太的生日禮物，只因他認為：「我們應該送一個可持續發展的環境，給我們最愛的人。」 （部分圖片由機構提供）

（王淑君攝） 星星局長昨日出席活動，在前身為公屋的美荷樓向學生分享兒時的成長經歷。他就出生在美荷樓旁邊的桂林街，一家7口擠在一個小房間，全都睡在一張碌架床上，衣服也只是接收表哥的二手衣物。得知抽到公屋時，父母更是喜形於色，當時家庭成員再添2位，一家9口就搬到沙田坳邨，空間增加一倍，一家9口睡在2張碌架床上。 他所居的公屋是當時九龍區地理位置最高，左邊看到飛鵝山，右邊看到獅子山尾，而他上學時又正值香港第一批郊野公園開啟，讓他在群山環抱的環境下成長，培養了他熱愛自然的個性。他在中學時，為了尋找到不同的地衣品種，偕同學千里迢迢走到大嶼山，「當時去大嶼山是很遙遠，沒有港鐵、沒有青嶼幹線」，然後跑上了大東山、鳳凰山。

他在大學時選修建築，論文以綠色建築為題，希望在建築之中融合環保元素，然而他發現在圖書館中，一本探討綠色建議的參考書籍也沒有！「我的論文不是做得很好，但我也懷疑我的教授對此也不太懂教。」星星局長笑說。

畢業後，他到加拿大深造，回港後大力推動環保、綠色的理念。他現任環境局局長，即使生活條件大為改善，但對物質要求並沒有就此大幅提升，更以「慳電」、不浪費為「家規」。

（王淑君攝） 星星局長：不要用物資換孩子的快樂 在活動之中，星星局長分享和太太、女兒訂立了「家規」：「日頭我們是一定不開冷氣，而在晚上，如天文台的氣溫高於28度，我們才考慮開冷氣。」他認為現今大家在衣、食、住、行各方面已是過度浪費，有些家長尤愛以物質去補償陪伴孩子的時間，換取小朋友的快樂。「我們要了解快樂不是來自無限的物質。」他又說：「我們應該給予可持續發展的環境，給我們最愛的人。」 他解釋，現時政府為每個家庭提供每月平均50元的電費補貼，因為發電廠正在從煤發電轉為再生能源，涉及高昂的成本。因此，他當日在網上貼出的0電費，並不是完全不用電力，只是電費低於50元，結果不用繳交電費。 而星星局長又大爆「大膽」拒收太太送的生日禮物。事源他是在冬天出生，太太習慣每年送他一件新衣，不過他覺得前年和上年的衣服都尚未穿舊，便對太太表示不想再收禮物。「當然有爭吵啦，她說：『送嘢畀你仲咁多嘢講』，然後有天她告訴我：『星星，你以後都冇禮物收！』。」不過，他認為此舉能對環境減少浪費，仍感心滿意足。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。