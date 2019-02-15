【言語治療】認識幼兒言語發展階梯　配合訓練改善發展遲緩

許多家長都會擔心子女有言語發展遲緩的情況，嚴重的話，需要接受言語治療。 喜步兒童成長中心的言語治療師梁家鳳指，孩子從9個月至5歲會有個言語發展的階梯，由單詞學習到組織故事。她針對不同階段提供了各種遊戲小訓練，若果家長只是有所懷疑，或者孩子的情況尚算輕微，可以在家中跟孩子一起增進言語理解和表達。

9個月到2歲－詞彙學習階段

孩子在這階段會學習理解名詞、動詞和形容詞等詞彙，亦會學習用這些詞彙去表達。家長可以先將詞彙分為動作、物件、人物，逐項認識。例如切、洗、擺；香蕉、蘋果；爸爸、媽媽。當小朋友儲好足夠的詞彙時，就會到達「詞彙爆發」的階段。例如小朋友很喜歡指著某樣事物說明其名稱。

去到一歲半左右，孩子在詞彙表達有良好掌握時，就會出現一些雙詞表達。例如大家會看到「媽媽飲」、「食包包」等不同組合。

相應訓練：

【SEN小訓練10】言語治療訓練 幼兒學習詞彙先理解名詞動詞

【SEN小訓練11】言語治療訓練 幼兒理解詞彙後可學習雙詞組合

【SEN小訓練12】言語治療訓練 用紙盒遊戲助幼兒學表達

2至3歲－句子組織階段

3歲半左右－篇章組織階段

當孩子認識了不同句子，或者有連接詞的複句，就會開始學習將這些句子連接在一起變成一個段落。他們也會用一些連接詞，例如「首先」、「跟住」、「最後」作步驟的描述；又會用「因為」、「所以」去表達因果關係；甚至會懂得用「雖然」、「但是」表達比較的概念。

相應訓練：

【SEN小訓練16】3歲半後發展敘事能力 玩砌積木練步驟說明

3歲半至5歲－組織故事階段

故事簡單會有「人物」、「時間」、「地方」、「事情」、「故事背後的原因」和「解決方法」。梁姑娘建議父母平時跟孩子說故事時，可以叫他們講一次給父母聽，讓他們學習用自己的說話將聽到的事情表達出來，促進他們有更完整的故事組織。

相應訓練：

【SEN小訓練17】口述故事六何法 助學習遲緩孩子改善閱讀理解

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