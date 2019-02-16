幼兒口水流不停　或反映口腔肌肉遲緩│Miss Carley

小朋友流口水其實乃十分正常的事，特別是出牙仔的時候，但當流口水流得太多，或情況持續至約兩歲半、牙仔出完後的話，便需要特別處理了。

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為什麼小朋友會流口水呢？原因有很多，如口部肌肉敏感度低而未能感覺有口水積聚於口中或不知道口水流出、咀唇較難閉合、頭部及頸部的控制較弱、不懂吞口水、下巴及舌頭的穏定性及肌肉力度不足等，家長可以根據小朋友流口水的原因，嘗試以下方法改善情況︰



1：口肌敏感度低

用手指、海綿棒、手指刷等按摩口腔內不同位置，及用不同溫度及乾濕度的物件多按摩面部以增強其刺激及敏感度，教小朋友食完東西後用舌頭掃口腔內剩餘的食物，以加強對口腔的感知。



2：不知道口水流出

如小朋友的理解能力許可的話，可教小朋友乾與濕的概念，可於洗臉、沖涼時教小朋友，當小朋友流口水時，要告訴他「你下巴濕左喎」，要小朋友自己拿紙巾或毛巾抹掉，以訓練小朋友的自覺性，或可以故意弄濕小朋友的下巴，並要他自己抹咀巴。