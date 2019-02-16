幼兒口水流不停　或反映口腔肌肉遲緩│Miss Carley

小朋友流口水其實乃十分正常的事，特別是出牙仔的時候，但當流口水流得太多，或情況持續至約兩歲半、牙仔出完後的話，便需要特別處理了。
（撰文為言語治療師媽媽Miss Carley）
（Getty Images）
為什麼小朋友會流口水呢？原因有很多，如口部肌肉敏感度低而未能感覺有口水積聚於口中或不知道口水流出、咀唇較難閉合、頭部及頸部的控制較弱、不懂吞口水、下巴及舌頭的穏定性及肌肉力度不足等，家長可以根據小朋友流口水的原因，嘗試以下方法改善情況︰
1：口肌敏感度低
用手指、海綿棒、手指刷等按摩口腔內不同位置，及用不同溫度及乾濕度的物件多按摩面部以增強其刺激及敏感度，教小朋友食完東西後用舌頭掃口腔內剩餘的食物，以加強對口腔的感知。
2：不知道口水流出
如小朋友的理解能力許可的話，可教小朋友乾與濕的概念，可於洗臉、沖涼時教小朋友，當小朋友流口水時，要告訴他「你下巴濕左喎」，要小朋友自己拿紙巾或毛巾抹掉，以訓練小朋友的自覺性，或可以故意弄濕小朋友的下巴，並要他自己抹咀巴。
利用鏡子，小孩可清楚地看到自己口腔的郁動。（Getty Images）
3：頭部及頸部控制較弱
改善坐姿、以特別的矯正衣物或椅子改善頭頸制，詳情可諮詢物理治療師的意見。
4：不懂吞口水
教小朋友吞嚥的概念，一起望著鏡子練習咬食物同吞食物的過程，要小朋友摸下自己喉嚨感覺食物吞下時的過程，跟著要小朋友練習吞水或果汁等流質食物，最後可教小朋友係口中無任何食物或飲品的情況下吞自己的口水。
5：咀唇、下巴及舌頭口肌較弱
多做口肌運動，如用飲管喝飲品 (可以飲些如乳酪等較杰的東西或用些有圈的飲管)、吹泡泡、吹羽毛、吹哨子、用咀唇印唇膏、震動咀唇發出聲音、用咀唇含著雪條棍，以大牙咬雪條棍、以舌頭掂果醬等等，以訓練咀唇、舌頭及下巴的力度及活動能力。
Miss Carley為香港言語治療師協會會員，曾任國際學校言語治療師及在親子雜誌及網上育兒平台寫專欄。（受訪者提供）
言語治療師媽媽Miss Carley
喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。
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