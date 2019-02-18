【童心飯堂】為基層提供10元晚膳　小朋友捐出利是望持續營運

開心的時間過得特別快，眨眼間農曆新年已經過去了，不知道大家逗到多少利是呢？作為家長的你，又如何處理小朋友的利是錢？一群來自基層家庭的小朋友，每天晚上都會來到油麻地的童心飯堂享用只售十元的晚餐，他們在這裡有無數美好的回憶和朋友，對他們來說這個飯堂不止為他們減輕家庭經濟上的負擔，更是帶給他們無限歡樂的地方！為了守護這個別具意義的地方，一群小朋友決定捐出自己的利是錢，希望飯堂可以營運下去。

十元食晚餐 人手支出成最大問題

童心飯堂目前於筲箕灣、油麻地及荃灣這三個地方，提供服務給領取全額／半額書簿津貼的小學生及其直屬家庭成員，逢星期一至五，下午四時至晚上八時，一群基層家庭便會聚集於此。童心飯堂除了提供便宜的飯餐外，還有提供其他服務，例如家長支援服務、小朋友的功課輔導甚至額外的課外活動等。為了提供這些晚膳以外的服務，因此每區的飯堂也會有一名社工在場，當然還有協助飯堂運作的人手，不過對於沒有任何基金資助，只有支出沒有收入的飯堂來說，這部分的必要開支也成為隱憂。

在這裡度過不少晚上的基層小朋友，便因此略盡綿力，捐出自己的部分利是錢，希望這個地方可以一直營運下去，繼續成為他們的堡壘。

羽羽決定捐出部分利是錢予飯堂 媽媽減輕經濟負擔 兒子多了活動、朋友 10歲的羽羽是童心飯堂的常客之一，他的媽媽Jessica在朋友介紹下，認識了這個地方！目前住在區內劏房的Jessica坦言：「街市買餸煮飯很貴，動輒最少也要50、60元一日，而且自己有時也要做兼職，這裡幫到我很多！」 而對於羽羽來說，飯堂提供的不止是一頓晚飯，更是一個可以和社區內背景接近的小朋友打成一片的地方！飯堂會有來自中學的哥哥姐姐教他們功課，有社工和機構提供各式各樣的活動。羽羽更熱情地說：「我們有一齊行過山，做過勞作，食完飯會一齊玩......」只要不是學校有特別的事情，羽羽基本上是每晚都會出現在飯堂，他們的想法亦很簡單，就是不想失去這個和大家一起食飯、玩樂的空間。

給自己喘息的空間 7歲的小朋Jeff和媽媽Candy早於三年前經朋友介紹後接觸到童心飯堂，其後便一直有空便會前來！家中有多位長者要照顧，Candy直言飯堂不止幫了Jeff，對自己而言，這裡的媽媽與自己背景接近，和同聲同氣的媽媽互吐苦水是她生活中的「減壓劑」。而且自己忙碌了一整天，飯堂有社工、有哥哥姐姐和其他小朋友陪Jeff玩，自己也可以放鬆一下。

由習慣變成感情 在油麻地讀書的5歲小朋友Elsa已經來油麻地童心飯堂接近一年半，雖然她們現時住在觀塘的安泰邨，仍然會不捨得這裡的人和事。即使油麻地和觀塘之間有段距離，她們仍堅持在這裡度過每一個晚上。Elsa在這裡的一年半時間，有和大家一起燒烤，郊外遠足等，她今次亦捐出部分利是錢，原因十分單純：「我想這個飯堂一直存在！」

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