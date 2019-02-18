【感官遊戲】麥片變玩具混亂中學習　媽媽：學習不應按年紀安排

以能力為本的蒙特梭利教育法把小孩零至6歲分為31個敏感期，例如4至12個月是口腔敏感期，1歲半至3歲是小肌肉敏感期，幼兒在這些特定時期會有較強的感知能力，亦會對特定事物較敏感和專注，只要把握這些黃金時間提供適合活動，學習便更有效能。 育有兩個小孩（5歲及3歲）的Fiona媽媽原本任職時裝業，為了讓小孩有更好的發展，而先後修讀了兒童早期教育文憑及蒙特梭利零至六歲的教師資格，因為認同蒙特梭利的理念，兩個小孩出生後，亦經常與他們在家中進行著重感官刺激的Messy Play和Sensory Play（前者所用的材料質感較為強烈），與小孩一起在混亂中打滾學習。 攝影：朱潤富、部份照片由受訪者提供

Fiona指手指頭、感官知覺就像大腦的天線，除了能刺激腦袋，也可把接觸體驗轉成知識。

Messy Play和Sensory Play都是讓小孩透過感官（包括視覺，聽覺，味覺，觸覺，嗅覺）把體驗到的轉成知識，大腦亦會因感官的刺激而更印象深刻，聽來十分難懂，打個譬如吧，如果要讓幼兒認識水果，單看數張水果照片，和讓幼兒親手觸碰各種水果，哪一個方法更印象深刻呢？

「手指頭、感官知覺就像大腦的天線。在6個月大時便已讓他們自主加固（Baby-led weaning），落手去碰不同的食物，而Messy Play則可『落埋腳』，又可把感官效果放大，學習才會快。」Fiona曾經與小孩在家中玩麥皮、麵粉、大冰塊或各種五穀，認識不同的質感概念。「把麥皮倒進膠箱，放些小碗和湯匙，在倒來倒去的過程中，他便會體驗到何謂『鞋烚烚』。然後加些水，小孩看著麥皮遇水澎漲便會超級興奮！會不停摸來摸去，更會知道麥皮從粗糙變成黏黏糊糊的過程。」 回看過往照片，畫面似乎一片混亂，麵粉、麥皮、顏料亂飛，玩樂後不只要洗工具洗小孩，看來還要全廳清潔，「我就是不想小孩怕污糟，所以才希望他多玩messy play。很多小孩怕污糟都是受父母影響，因為父母怕髒，從小到大多數接觸東西都是平面或膠質，一到沙灘或草地，則不敢光腳踏上沙，對新事物、新食物的接受性亦很低。」不過，Fiona會安排一個大膠箱來玩Messy Play，並教小孩控制自己留在箱子內活動，「有時小孩玩著玩著會想走出來，沾滿麥皮的腳板已經踏出一半，惟有說『不如留在箱子裡玩好不好？』」

一張紙，一個小宇宙，一份滿足感

除了在網上找參考，有時Fiona亦會很目的性地安排玩意，例如希望小孩接觸某一種質感或刺激某一個感官時，便在生活中尋找適合的材料。一次Fiona希望以嗅覺為主題，便利用有香味的潤髮素混合麵粉來做泥膠。「當然可以去玩具店一次過買來10盒不同顏色的泥膠，但過程也重要，把潤髮素和麵粉左加右加便完成一舊泥膠，也是一個科學過程。」 製作新玩意時，Fiona並不會閉門造車，做好了才與小孩分享。而是與小孩一起製作，讓他們參與整個過程。「之前流行玩鬼口水，其實小孩本身頗難接受，因為實在很黏手。如果購買現成品，一到手上已是很黏手很極端的狀態，小孩當然會很抗拒，但若讓他親自製作，知道鬼口水是用水、粟粉，甚至是用了媽媽的隱形眼鏡水製成，當他目睹整個製作過程，知道鬼口從何而來，戒備心便會降低。」 除了刺激感官和大腦，Fiona亦認為過程中可以培養小孩的自發性和創造力，「當他知道自己也有製作能力時，日後不但敢諗，亦會敢試，更會喜歡自己動手，就算只有一張紙，也要做個飛行棋出來，而非拜托我買給他。」她回憶一次兒子構思了一個故事，希望自己做一本故事書，便自行去尋求紙張和釘書機，「他連故事書是橫開還是直開都想好了，朋友亦經常問點解我嗰仔整咁多騎呢怪嘢，哈哈！」

+ 7 + 6 + 5

玩飛行棋當然不少得擲骰子，Fiona正在教哥哥摺骰子，妹妹也來湊熱鬧。 訪問當天，Fiona和小孩就一起用紙張製作飛行棋，從棋盤、棋子到規則都自行設計，Fiona指3歲的妹妹經常想模仿哥哥的行為，哥哥畫甚麼剪甚麼，妹妹也想跟著做。但二人畢竟相差兩歲，妹妹的小手肌還控制得不太好，自然做不到較細膩的工序，Fiona便會讓妹妹做些能力所及的事，例如填填顏色。「蒙特梭利其中一個重點是根據成長過程、能力來調整學習內容，而非按年齡，但香港一般的學習模式卻是按年紀來取定，例如3歲應該懂這些這些。」她表示哥哥的語言發展比數學快，在4歲時用了3個多月便已學懂了全部Phonics，「即使我強逼他早點上堂，他的腦袋發育未及，即使勉強背誦也沒有用」 Fiona除了與小孩享受自製玩具，近年亦開設網站，又或舉行工作坊，與家長分享蒙特梭利教育法的好處（詳情：http://bit.ly/2DBi7c6）

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