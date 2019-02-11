【親子食譜】寶寶唔肯食蘿蔔青椒茄子？日式什錦炒麵解決偏食問題

很多小孩子不喜歡吃蔬菜，像是青椒、苦瓜、茄子、胡蘿蔔，如何融入到菜餚裡？

營養師要告訴父母的新觀念

松丸獎（日本營養師、作家）：現在日本小孩最討厭的蔬菜就是茄子，已經超越了曾經最討厭的青椒。把小孩討厭的蔬菜用小孩喜歡吃的味道、食物或料理方法組合起來是十分重要的。例如小孩喜歡炸物，所以把茄子炸來吃，或是小孩喜歡麻婆豆腐，所以把茄子和麻婆豆腐組合起來。在這本食譜中，我把青椒和孩子喜歡的漢堡肉搭配在一起。還有將苦瓜、豆腐和孩子們喜歡吃的蛋，一起做成料理。

而胡蘿蔔的顏色非常的好看，希望讓孩子們對它有一種「這麼好看的蔬菜是什麼呢？快告訴我」的情感，如果每天都這樣去提醒他們胡蘿蔔是好看的，那麼總有一天當他們面對胡蘿蔔的時候，就會有吃下它的自信心了。將胡蘿蔔切成小塊，加入其他料理中，降低胡蘿蔔味道的濃度，可以讓孩子慢慢適應它的味道。

把小孩討厭的蔬菜用小孩喜歡吃的味道、食物或料理方法組合起來是十分重要的。（KidsPlay親子就醬玩提供）

劉沁瑜（輔仁大學營養系副教授）：孩子挑食的問題一直都是很多父母的煩惱，但是很多父母其實自己也不喜歡青椒、茄子之類的蔬菜。如果大人本身挑食，很多食材就不會出現在家庭的餐桌上，孩子自然而然就沒有吃這些食材的經驗，也漸漸養成不吃的習慣。在給小小孩副食品的時候，就要讓他們去適應這些食材的味道，留下印象。如果年齡已經比較大，建議在主副食中逐漸增加這一類食材的份量，給他們一些適應期。如果還是不行，就請參考松丸營養師的食譜吧。

松丸獎：就像劉老師說的一樣，孩子的味覺是漸漸成長變化的，現在不想吃的東西如果一點一點地加到食物裡，說不定哪一天就會願意吃了。我自己第一次喝到咖啡的時候覺得超級苦，但是不知不覺中可以喝下牛奶咖啡，後來漸漸的又能喝黑咖啡了。青椒也是，剛剛開始的時候只可以吃一小口，慢慢地再吃多一點。而且小孩看到父母很享受這種食物的話，也會對父母吃的食物產生興趣，長時間下來可能也會試著接受這種食物。

孩子挑食的問題一直都是很多父母的煩惱，但是很多父母其實自己也不喜歡青椒、茄子之類的蔬菜。（Gettyimages／視覺中國）

簡餐食譜｜日式什錦炒麵

深受日本人歡迎的什錦炒麵，常常是夏日祭典攤販中銷量最好的。中濃醬炒過的香氣是日式炒麵受歡迎的秘密，在學校這道料理也是人氣王。這次麵裡放豬肉，改用蝦子或花枝也很好吃。帶有一點焦香的程度最能凸顯炒麵的美味，不妨用大火一鼓作氣把麵炒熟！

日式什錦炒麵（Gettyimages／視覺中國）

材料： 中式油麵 320g（一人份160g） 豬肉片 100g 紅蘿蔔 125g 高麗菜 60g 洋蔥 45g 綠豆芽 100g 青椒 25g 植物油 1 大匙 中濃醬 4 大匙（可用喼汁＋砂糖取代） 蠔油 1 小匙 柴魚片 少許 青海苔 少許 荷包蛋 2 個

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【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】