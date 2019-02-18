【怪獸家長】港媽籲遠離公屋渣男　網民反擊防止誤娶公主港女

有人說香港地置業難，更有不少人認為住公屋更是「人生贏家」！不過近日就有一為媽媽，不但認為公屋仔不是人生贏家，更是一種失敗的象徵，更直言住公屋就是「渣男」，其邏輯之巧妙，令不少人看完她的文章後紛紛直斥原文作者標籤住公屋人士，但也有不少媽媽表示，出發點也是想女兒嫁得好，不想女兒捱窮，做了媽媽的就會明白當中的有口難言。

網民反擊：避開港女公主

公屋男被「踩到上心口」，有網民以同樣四個方法，反擊港媽，強調兒子遇上公主港女才真的是毀了下半生！公主港女自小嬌生慣養，認為男方遷就是應份，只懂消費不懂投資理財、規劃未來。

反擊文諷刺原文「絕妙」邏輯，例如女孩子會做飯，家裡不會很小，「畢竟餐餐都要煮，廚房無返咁上下點掂，不是納米扮豪宅的側所能放得下。」

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原文主張釣金龜 公屋男是「三無」

這篇震驚香港家長的遠離公屋男「勸世文」，原文來自香港討論區，一位網民以提出以四個方法，防止女兒誤嫁公屋男！內容指出公屋男是三無人士，包括：無錢、無學識、無家教。其推論都相當有趣，例如，學鋼琴是比較有文化，加上鋼琴佔用空間大，不是住公屋或納米樓的人士放置得下的樂器。

最誇張的是，原文作者最尾更直言「不進大學，怎麼選金龜? 難道在機舖選嗎? 」