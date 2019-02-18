Messy Play以感官刺激大腦　入門級玩具套裝最平$35

著重感官刺激的Messy Play和Sensory Play有助小孩學習，但兩個遊戲不但沒有既定玩法，而且材料千變萬化，難免讓家長覺得無從入手。爸媽不妨考慮或參考以下5款玩具套裝，與小孩在家輕鬆Messy Play。

（網絡圖片） Micador感官塗鴉套裝 塗鴉套裝包含4盒顏色和數張不同質地的畫紙，例如瓦通紙、砂紙、泡泡紙等等，幼兒可用手指取出顏料再塗在畫紙上，從中感受各種質地的手感，和顏料的變化等等。 價錢：港幣275元

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（網絡圖片） CHANCE FOR KIDS—Playfoam 現時市面有不少以沙為媒介的玩具，但因容易四濺、難以清潔讓很多爸媽都很抗拒。Play foam則是一種狀似沙的黏土，本身帶有黏性，但不如鬼口水般黏手，而且手感較為粗糙。小孩可以當成泥膠般搓捏，輕鬆搓出各種形象。 價錢：港幣35元

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（網絡圖片） Sensory Marble Maze 觸覺訓練迷宮 一套三件的玩具套裝包含蜥蜴、貓頭鷹和魚造型迷宮各一個，迷宮由觸感柔軟的物料製成，而且內藏一顆波子，小孩需要用手指沿著路徑把波子由一端推到到另一端。 價錢：港幣199元

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（網絡圖片） Sensory Play Kit多合一玩具套裝

由Special Delivery for Kidz出品的Sensory Play 玩具套裝一盒包含了很多用具和指南，包括明膠、食用色素、水晶珠等原材料；大畫筆、造型海綿、小掃把等用具，以及活動指南，爸媽可把材料互相搭配來進行不同的遊戲。雖然價錢稍為貴一點，但可一次過購買多種工具，又有遊戲指引，對初接觸Sensory Play或Messy Play的家長來說相信是很划算的選擇。 價錢：港幣350元

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（網絡截圖） Messy Play Kits 組合箱主題多元化 Messy Play Kits 是一家美國公司，出品Messy Play玩具和Sensory Play組合箱。他們提供的Sensory Play組合箱有多個主題，例如挖掘恐龍、外太空、蝴蝶與昆蟲和墳墓箱子等等，爸媽可就小孩的興趣購買相對的組合箱。 價錢：約美金45元

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