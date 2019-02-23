年初十咁樣——給小孩子多一點點的時間│Sci Papa

連續九天沒有上班後，第十天的早上，起床時那種對家裏被窩的依戀感覺已經特別的深，而關上大門時那種對家不捨的感覺亦是特別的濃。 筆者今年初七開工大吉，放了有九天假，再次走上地鐵車廂，然後地鐵就把我無聲無息的帶到了另一個世界。

一走上地鐵，聽著那車門就快要關上的「嘟嘟嘟嘟」聲，看著那為了趕上這班「返工廝殺列車」而跑得快過保特，而又沒法在車門關上前過終點時，比失去奧運金牌還失望的那位西裝男；還有那些與我坐在同一班列車「年初七咁樣」嘅返工buddies⋯⋯

全賴他們的陪伴，我走出這架列車時經已煥然一新，那種渴望回到公司廝殺的澎湃感覺，忽然歸位！「我真係好鍾意返工！我真係好鍾意返工！我真係真係好鍾意返工！」

然後回到公司。

「老細，恭喜發財，我封開工利是呢？」

然後我又再次想回家了。

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（Getty Images） 到了年初十，女兒放了一個月假要上學了，流感停課再加上新年，休息了那麼多天，也夠了吧？放完假，充足電，早上起身不可以懶床，上學就要立刻專心上堂，放學就要自動自覺做功課！！！ 想了想，再反問自己：「我初七係點樣返工㗎呢？」

自己「年初七咁樣」，小孩就「年初十咁樣」吧。 從假期回到現實世界，大人也要時間去調整一下心態，只是不知何時，我們自己都做不來的事，卻又要求小孩子做到。 別怪他假期後不想早起，別怪他假期後不想上學，別怪他假期後不在狀態；這些都是正常不過，讓他慢慢適應過來吧⋯⋯

Sci Papa （專頁：Scientific Papa）

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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