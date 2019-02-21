【校園欺凌】培正學生疑被同學打　媽媽：佢晚晚發惡夢有輕生念頭

培正小學是九龍區內頗受家長歡迎的私立小學，每年小一學位更是爭崩頭，近日卻有自稱補習老師的網民於討論區大爆一名曾就讀雖該校的男學生，懷疑受同學欺凌，不但校內班主任不理，甚至社工和訓導主任都得過且過，最誇張的是要求目擊者「改口供」，最終受害學生轉校才脫離魔掌！ 涉事學生X在去年1月已轉校，今日晚上他與父母一同接受訪問，控訴在校期間被欺凌的經過，他事後留下極大陰影，晚晚發惡夢，更有輕生念頭。媽媽指今次公開事件，只希望得到校方真誠的道歉，還孩子一個公道。

X是培正幼稚園學生，其後直升培正小學，小一至小三期間一直過著愉快的校園生活，直至2017年9月開學，當時就讀小四的X遇上首次同班的李同學，他是插班新生，在9月尾開始，便成為他的欺凌對象，疑撰寫恐怖內容的紙條放在X抽屜內，揚言「X父母未來會葬身火海」！X媽媽表示，大部份紙條被劉姓班主任收起，自己手上這一張是工人姐姐在學校偷拍回來。她有嘗試聯絡劉姓班主任了解事情，班主任聲稱只是小朋友之間的玩笑，其後不了了之。

X媽媽展示兒子當時的傷勢。（李紫銘攝） 兩次被重擊 疑傷及背部神經 李同學的欺凌沒有因紙條事件告一段落，同年11月尾，李同學於學校閘口附近，從後重擊x背部，X非常疼痛，媽媽翌日向劉姓班主任反應，他指事件已轉為黃姓訓導主任處理，但一直拖到事發一星期後，李再次於學校走廊重擊X背部，這次情況比上一次嚴重，X感到嚴重不適，更有麻痺和疼痛的感覺，當日晚上便由父母陪同下就醫，處方了一些消炎藥。 訓導主任：醫生紙是假 證人講大話 X再被第二次重擊背部後，X媽媽向黃姓訓導主任反映並提交醫生紙，證明X傷勢是受猛烈撞擊所致，但黃直指醫生紙是假的。其後他更於上午當著全班問有沒有目擊者，沒同學舉手，X指其中目擊事件的鄧同學當日生病，下午離校就醫，事後鄧同學見義勇為，主動向訓導說岀自己目睹李襲擊X，但訓導質疑為何當日不舉手，直指二人講大話。X媽媽私下直接聯絡鄧同學，更偷偷錄下對話，對話中鄧指看見X被打 ,還關心X情況！媽媽把錄音WHATSAPP給黃姓訓導主任，但他卻已讀不回。 黃姓訓導主任及後便處處針對X，包括當著全班同學，叫大家疏遠X，令他失去朋友，更恐嚇證人鄧同學，再和X接觸會令他不能參與童軍活動；冤枉X製作造謠紙條在校園散播等等，令媽媽心灰意冷：「為甚麼被欺負的是我兒子，但好像錯的是他，為甚麼他要受這種苦，他這一年晚晚發惡夢，更有輕生念頭，學校原來可以不分黑白，隻手遮天。」 回家才敢去廁所

在欺凌事件被鬧大後，訓導主任便安排了幾位低年班同學貼身跟隨Ｘ，Ｘ形容他們像黑社會般：「很擔心自己會突然被捉住拋出走廊，當時小四在四樓，是會死的！」

除了去廁所有人尾隨外，每次去完廁所自己位置或背包便會「多了東西」，每次有同學告訴老師不見物品要搜書包，都會出現在自己身上，Ｘ說到這裏令他回憶起可怕的過去，不禁哭了起來。

Ｘ：我很怕朋友離開

Ｘ直至現在還會不時發惡夢，他最感激在培正認識到的三位同學，他們一直支持他相信他，即使Ｘ向他們提出輕生念頭，他們仍鼓勵Ｘ勇敢面對，Ｘ才撐得下來。雖然事情已過去，但Ｘ關心他的朋友遠多於自己，他時常發夢自己朋友遇害或離開人世，現實更是擔心校方針對為自己發聲的朋友，會否有生命危險。



媽媽：想還孩子一個公道

X媽媽直言不知道為甚麼李同學選擇自己小朋友作欺凌對象，也不明白校方為何包庇李同學，她指一連串事件中所有人都沒有伸出援手，班主任沒有，訓導更是過份。駐校社工以將考試為由，一拖再拖未有處理；政府派校社工，又以即將退休「不想生事」未有理會。曾經寫信、亦直接向校長反應，Ｘ媽媽指：「當時校長回應我們的眼神是鄙視，不，是十分鄙視。並指已交由黃姓訓導主任處理，十分相信他。現在把事件公開，只是希望還他小朋友一個公道，要的只是劉班主任、校長、黃訓導主任真誠地向他們一家道歉！」

記者就此事聯絡培正小學，校方至截稿前仍未有回應。

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事件來龍去脈

事主X受欺凌事件於17年發生，父母現在才把事件公開是因為兒子已經轉校，認為可以把影響降到最低。以下為事件的經過：

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