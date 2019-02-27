【言語發展】嬰兒愛聽同伴多於母親的聲音　促進語言詞彙發展

雖然嬰兒喜歡照顧者提高聲調跟他們說話，會有非常可愛的反應，但是一項新研究指出，嬰兒在5個月大的時候，喜歡聆聽同伴的聲音勝過於母親的聲音。

加拿大魁北克大學（University of Quebec）的研究人員，特製了一個語音合成器，能夠模擬人類聲道的效果，創造不同音調和共鳴的元音。他們利用合成器測試嬰兒對不同說話者的偏好，比較嬰兒對由同齡嬰兒發出的元音，以及一般成年女性言語中的元音的反應。研究人員訓練嬰兒朝向或遠離一個棋盤圖像來測試嬰兒對不同元音的反應，嬰兒只需轉動頭部就會顯示出他們喜歡哪種聲音。

結果發現，5個月大的嬰兒聆聽同齡嬰兒的元音時間，比聆聽成人的元音長 40%，顯示嬰兒偏向喜歡傾聽他們自己也可以產生的聲音。

（Getty Images） 研究人員Linda Polka指出，同齡嬰兒發出的聲音可能會鼓勵到嬰兒在出生後首幾個月發出更多聲音，進而促進後面幾個月牙牙學語的過程。「嬰兒發出的聲音似乎可以吸引嬰兒的注意力，亦會帶動其正面的情緒，使嬰兒說話更活躍。這樣嬰兒更容易評估自己的發聲，促進口語發展過程。」 牙牙學語的階段中，嬰兒會連續發出無意義的口腔聲音，由一兩個最喜歡的輔音組成，例如「ba- ba- ba-」，這是後續語言能力的重要標誌。嬰兒愈早掌握到穩定的牙牙學語，可以促進他們在首兩年的單詞學習，增加詞彙量。因此嬰兒偏好於跟自己一樣的發聲，可能是他們之後學習完整語言的重要途徑。