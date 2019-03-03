小五女兒愛看情色小說？兒子常露體怎辦？性教育專家解答家長疑難

現在不少家長已明白並認同性教育的重要性，惟對於應該教什麼、尺度要多大，以至一些實際生活上遇到的兩難情況，仍感頭痛。 中國人文社會科學學院心理學系副教授方剛，從事青少年性教育已10年以上，以下是一次性教育活動中他與一眾家長的對話。 Q：青少年的家長們 A：方剛

Q：小學四五年級的女孩，喜歡在網絡上看言情或者描寫性愛細節的小說怎麼辦？

A：看就看了，不用太糾結。家庭教育最重要的是培養孩子對於性、身體、親密關係的價值觀，人生的追求，人生的目標。其他的那些都是生活的各種調劑品。色情和情色進入我們的視野不可避免的。

如果孩子接觸到了色情內容，通常和孩子這樣講：色情品給成人激發情慾的。你現在是未成年人，有了情慾也沒有伴侶，成年人激發了情慾找伴侶做愛，你沒有伴侶挺難受的，所以建議未成年人最好不要看色情片。

如果意外看到了，不要太驚慌和自責，要知道那裡的男人和女人不是你的男同學和女同學，那裡的性也不是現實生活當中真實的性，不要把它當做性愛和人際關係的教科書。你不會看了一個蜘蛛俠電影以後每天上學之前在陽台上伸手，恨不得飛著去學校，那麼你為什麼看了一個關於性的娛樂品就把它當真？強調一個原則：最好別看，看了也不用驚慌。

Q：男孩子在家裡，尤其是洗完澡毫無顧忌裸露在媽媽面前，怎麼把握尺度？

A：一般情況不需要太緊張。雙方裸露的界限取決於任何一方的感受。如果媽媽覺得不舒服，告訴孩子以後穿衣服就好。但說話方式不要太激烈，以免給孩子造成陰影。隨口一提比如「穿上衣服吧，都這麼大的孩子了，不要光著身子走來走去的。」讓他知道你的想法就好。

Q：孩子學校有個女生把避孕套帶到學校，讓班主任和學校受到了驚嚇。事情當時在學校影響蠻大的，孩子家長很崩潰，對這個女孩也造成了過度的創傷。如何評價這件事和學校的態度？

A：首先判斷她帶避孕套是出於什麼情況，安全套在所有的超市結帳口都有賣，孩子看到沒什麼大驚小怪的。如果只是出於對於性的好奇，那是一種求知欲的表現，是很正常的。學校這樣的處理顯然是有問題的。

如果我是這個老師，我會表揚這個孩子，同時開一堂課講一下安全套怎麼使用。因為這不是一個壞東西，孩子帶到學校也不是不檢點。學校的過激反應對女孩未來的傷害也會非常大，我們沒有一個好的性觀念，確實可能會傷害到孩子和家庭。

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