前衛性教育老師教學生用避孕套　要男生介紹月經、女生講夢遺

2018年7月5日，中國第一批性教育工作者，得到國家部門頒發的證書，其中，13人獲得高級證書。這個項目的發起人，是性學研究專家方剛。1998年，兒子出生後，他開始關注性教育，從事青少年性教育10年以上。「現在中國的性教育還處於調情階段：總說要做，但就是不做。中國的學校性教育基本為零。」方剛認為，好的性教育應該是賦權型的：性是自主、健康、責任；自慰無害；性教育要從0歲開始。 自述：方剛 編輯：張銳嘉（一条）

方剛從事性學研究20多年，是北京林業大學性與性別研究所的所長。（一条提供）

青少年性教育尺度該多大？

我是方剛，從事性學研究20多年，是北京林業大學性與性別研究所的所長。我從2009年開始從事青少年性教育，有10年左右的時間。在大學，我有針對大學生性教育的課程，現在主要培訓性教育的講師，也有針對孩子的夏令營和冬令營活動。我做性教育之前是從事性學研究的學者，那個時候我覺得做性教育是很低級的事情。真正做教育之後，我發現這裡邊門路很深，性教育理論的派系不一樣，每個孩子情況也不一樣。越做性教育，越有如履薄冰的感覺。

1998年我兒子出生之後，我開始關注性教育。在我們家，性不是一個迴避的話題。在兒子小時候，我家就有很多性學的書，我們平時也自然而然地談性。我們有很開放的態度，包括對於自慰。兒子很小的時候自慰，我都不會阻止他，會跟他分享自慰是私密的，只要不讓自己受傷，它不會有害處。他中學時候談戀愛，我們也不反對。相比之下，我們更會強調他的人生目標。因為我相信有遠大人生目標並懂得對這個目標負責的人，也會做出有意義的選擇。

所以性教育其實是人格成長的教育，我們把它看作一個對自己的人生負責的教育。 方剛

方剛致力於推動青少年的性教育，有舉辦過針對孩子的夏令營和冬令營活動。按下圖看看青春期性教育夏令營的情況▼▼

性教育的幾個常見謬誤

1. 【自慰有害】

自慰本身對於身體沒有傷害，除非使用了錯誤的方式。自慰最大的害處是心裡對自慰有害的擔心。現在依然有很多孩子，哪怕是大學生，他們一邊自慰著，一邊自責著。給自己過多的心理負擔。我之前聽學生講過一個諮詢師的故事。一個高中女孩子自慰，她覺得自慰很不好，尤其作為女生。她找這個諮詢師諮詢了幾次之後，進了安定醫院，變成神經病了。這個讓我很痛心。因為這個諮詢師沒有性教育的基礎知識，也沒有和自慰有關的態度，導致女孩受到錯誤的知識毒害，沒有幫助她反而害了她。

我在教學中強調：自慰這件事，就算孩子現在沒有，將來也可能會有，但也有人一生不自慰，每個人情況不同。自慰不是壞事。提早跟孩子們科普，是防止未來外界對自慰的負面看法讓他們有過多的心理負擔。性教育不是亡羊補牢，性教育應該防患於未然，讓孩子提早成長。

2. 【反性侵教育等於性教育】

我認為單純講反性侵是有害的。因為它傳達的都是性的負面的價值觀，有可能讓一些沒接觸過性的孩子產生對性的羞恥感、罪惡感，甚至影響他未來的親密關係。

3. 【分性別做性教育】

有些人把性教育分開男女來講。我認為是不好的。因為這樣不但強化了男女的區別，也進一步強化了性的神秘感。我們給男生介紹月經和乳房發育，給女生介紹遺精。一方面了解異性的生理，另一方面把性的晦澀包袱去掉——性和其他身體部位一樣，是可以公開談論的。

有些人把性教育分開男女來講。我認為是不好的。因為這樣不但強化了男女的區別，也進一步強化了性的神秘感。（一条提供）

學校性教育在我看來幾乎等於零

有一次我做節目，李銀河老師問我現在中國的性教育處於哪個階段。我回答：「調情階段。」——總是說我們要做，但就是不做。其實學校性教育最大的優點可以對所有學生講，而且可以系統地從初中講到高中，但是中國沒有任何一個學校這樣做。一是沒有師資，二是沒有體系和課時。最重要的是觀念問題：只要有一個家長反對，就沒辦法做。

2015年，我出版了《中學生性教育教案庫》。我們在山東培訓了400 個來自山東各地的老師，他們準備回學校進行性教育。但是培訓以後，有很多自稱家長的人抗議說你這個性教育太前衛，會毒害我們的孩子，傷害我們的孩子，結果那以後山東的性教育就停止了。這個事件引起了很大的轟動。其實國外的性教育也不是鐵板一塊的。但我們認為歐洲的性教育是最好的，因為從意外懷孕率、感染愛滋病、意外妊娠、墮胎還有一些評價指標來看，歐洲是最低的。

歐洲性教育的特點是讓青少年學習對自己負責，學習、成長。不恐嚇青少年，也不禁止青少年的性行為。我給青少年講課使用的《我從哪裡來》課本來自荷蘭。我看過無數本關於「我是哪來的繪本」，只有這一本我挑不出毛病，而且很完美。

方剛解釋這繪本近乎「完美」的３大原因（點圖閱讀）▼▼▼

我主張賦權型性教育：性是自主丶健康丶責任。 方剛

2013年，有些受過性教育培訓的家長找到我，覺得自己雖然對性教育有了解，但跟孩子講性教育，還是有些困難。我就有了開展夏令營的想法，到現在已經有19期了。辦夏令營、冬令營，目的是讓孩子在青春期之前儘早接受到合格的性教育。

不同年齡段的性教育，會分為不同的版塊。比如在青春期夏令營裡，我們會有三大版塊：

1. 【性的生理】

了解自己是哪裡來的，我們會討論什麼是好的性、什麼是不好的性。孩子們會在一張大的白紙上寫出他們認為的好的性、壞的性。我們會講解這些性行為的好壞和程度，幫助孩子們樹立正確的性觀念。

2. 【了解性騷擾】

通過電影《素媛》讓孩子們了解性騷擾，包括性騷擾的種類和行為等。

3. 【青春期的生理和心理發育】

講解青春期男孩女孩的生理髮育變化，比如月經和遺精；給男女生展示月經杯、月經棉條的使用。還會討論一個很重要的版塊：自慰。讓孩子們了解情感和親密關係、如何處理一份感情。最後一天還會教學如何使用避孕套。

按下圖看看更多夏令營的花絮▼▼▼

有的家長擔心孩子們知道性、安全套、自慰之後就去嘗試。安全套不是鼓勵做愛，像我們學校教孩子使用滅火器也不是鼓勵他們放火，道理是一樣的。也有的家長非常糾結於為什麼我不告訴孩子們成年之後才可以有性。因為我認為自主、健康、責任比18歲更重要。有很多人就算到了20歲也承擔不了責任，不懂得健康和自主，所以18歲在我來看不是一個標準線。這是未來可能用到的知識，需要提前了解的。我們希望在孩子很小的時候強化這種安全意識，對愛滋病、意外懷孕、性侵的預防都是至關重要的。

性教育講師證書

2018年7月5號，中國首批性教育工作者得到國家部門頒發的證書，這則新聞受到國內外多家媒體報導。這裡的「國家部門」是指全國職業人才管理認證管理中心，證書的全稱是「性教育講師（增能賦權型）」。其中，13人取得高級證書，還有37人獲得中級證書， 23人獲得初級證書。這個證書的發起人就是方剛，他也是證書的考核和培訓人員。性教育講師證書不是資格證，不像記者證教師證那麼權威，是一個職業技能證。證明經過系列培訓和考核後，有從事這個職業的技能。首批取得高級性教育證書的13人之一的李雙雙，跟我們分享了性教育證書到底是怎樣的。以下是她的自述。

我是李雙雙，來自浙江杭州。我有一個7歲的女兒，在她成長過程中，問了我很多和性相關的問題，我不知道該怎樣回答她。身邊也有人遭遇性侵事件，我不知道該怎樣幫助她們，才不會給他們帶來更多的傷害。就產生了學習相關專業知識的念頭。性教育講師證書的學習，需要18天系統的性教育知識的培訓、課程的觀摩和個案諮詢的實踐。內容不僅是性的生理，還包括性別平等、反對校園性別暴力等等。來學習考證的人來自不同職業，也都有自己的全職工作。有社工組織的成員、家長、家庭教育人員、心理諮詢師等等。大部分拿到證書的講師會去做民間的社會性教育，比如周末抽出時間做線上線下的課程沙龍。 性教育我認為應該越早越好。我在愛滋病房工作十多年，愛滋病的傳播方式從原來的血液傳播，慢慢發展了主要由性傳播。並且感染年齡段在越來越小。防治性傳播最重要的措施是全程使用質量合格的安全套。這是每個孩子人生中必須要面對的技能。從國外的經驗來看，孩子們從很小就能接受正確的性教育。這在中國卻是鮮有的。要趁孩子是一張白紙的時候，讓孩子們懂得自主、健康、負責的性。

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