【社工真實個案】兒子沉迷上網屢勸不聽　得悉真相後母子相擁痛哭

「面對子女沉迷上網，你會怎樣？」 「你會吵吵鬧鬧？哭哭啼啼？還是怨天尤人？」 以下故事的主角陳太，就嘗試用另類的方法面對自己的無助……

文：李詠珊（註冊社工）

陳太（化名）的兒子子謙（化名）沉迷上網，屢勸不聽，她與兒子就上網而時常爭吵，參與講座後，主動要求參加親子衝突調解服務。

在調解過程中，工作員察覺到親子之間存在很多誤會及缺乏互信。在多次表示調解員會以不偏不倚的態度去協助他們處理衝突，更指出直接溝通的重要性，衝突的出現亦可視為改善關係的好契機後，子謙亦從強硬的態度軟化起來，願意與母親一起面對現況。

最後子謙道出他近來沉迷上網的真實原因——為了報復母親只顧弟弟而忽略了他。

陳太聽完後，眼淚徐徐流下望著兒子說：「真對不起，原來我忽略了你，我希望你知道一件永不改變的事，你是我的兒子，我很愛你，但我不懂得表達，請原諒我不懂得做個好媽媽。」

子謙聽完後，淚水也漫漫滴下，最後母親主動擁抱著兒子，子謙答道：「對不起，我以後不會再用上網來激你，我有家人，不用再四處找朋友……」

面對衝突，陳太勇敢地尋找解決方法，調解服務不但讓她的煩惱得以解決，更修補了多年來與兒子的關係，家庭重拾溫情。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：親子真情故事《迷網》】

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