【校園欺凌】被欺凌只能轉校？ 社工教你點處理

踏入2019年至今，城中的欺凌事件愈爆愈多，先是馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學校園欺凌風波，再有KOL被揭中學時欺凌同學和偷竊，而最轟動家長界的莫過於近期的培正小學的事件。校園欺凌無論學校校風好與壞也避無可避，下一個受害人亦隨時可能是自己的小朋友，若有一天回家，小朋友淚盈滿眶地告訴你自己被欺負，又是否只有轉校這一條路？

家長需冷靜

香港基督教服務處服務主任鍾慧研社工表示，若言小朋友告知家長自己被欺負，很多時家長的第一個反應都是緊張和「肉赤」，並希望馬上為子女出頭！雖這是人之常情，但家長這樣的反應和態度會對小朋友產生負面影響，宜先冷靜下來「聽多啲，聽真啲」，誘導小朋友說出他認為應怎樣解決，同時要問清楚小朋友認為哪位中立的朋友或老師會幫到忙。

最後家長要先有心理準備，小朋友要自己嘗試面對和解決，家長只能在旁支持他！如果情況嚴重、惡化甚至未有停止跡象，就要向學校反映尋求協助。

學校有反欺凌政策 鍾強調，大部分學校其實都有實行反欺凌政策，當訓導組收到有欺凌事件消息後，有清晰指引「幾多日之內要調查清楚、幾多日之內要見涉事同學」等等。 除此之外，校方和社工亦會積極宣揚關愛精神，以減少欺凌事件。例如班別會舉行好人好事表揚活動，學校亦會有關愛周等活動，令同學之間建立互相關心的正面價值觀。

轉校是惟一辦法？

不少不幸遇上欺凌事件的家長都會為自己小朋友辦轉學手續，皆因小朋友已經害怕了上學，而且和同學的關係已經修補不回來。鍾認為轉校是其中一個辦法但絕對不是惟一，而自己過往處理眾多欺凌事件中，她發現欺凌者都會有一句金句：「我同佢玩吓啫！」而我們社工都會有金句：「有人唔開心就唔叫玩！」我們要教懂欺凌者，你可以不和受害人當朋友，但可以做同學和平相處，最重要的教育他們要有同理心。

在決定轉校之前，社工或家長都應嘗試教育小朋友，面對衝突時要「voice out」,例如：「請你唔好再ｘｘｘｘ」，向對方表達自己的意見和不滿，亦有機會阻止持續的欺凌事件。