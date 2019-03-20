【社工真實個案】中二生為溫習求加零用竟被拒　最後才知錯怪媽媽

文：李詠珊（註冊社工）

中二的子恩（化名）近來常因零用錢一事與母親爭吵。一向和父母關係良好的子恩，為了考得更好的成績，常約同學一起溫習，並一起吃午餐，故多次要求母親加他零用錢，但母親始終不肯。親子關係因此變得很差。

母親最後尋求社工的協助，希望可以解決是次衝突。藉著社工的協助，親子終於可以坦誠對話，而母親亦願意和兒子道出心中的難處。

兒子憤怒地向母親說：「每星期加二百元，有何難？我覺得自己好似乞兒咁求你，你們養我是應份的！」

母親很無奈地回應：「你已經何時沒有和爸爸吃飯？你知道爸爸晚上去了哪裡嗎？其實他在三個月前已經被公司裁走，為了維持日常開支，他早上打工，晚上當了夜間的士司機，他拼命工作，吃麵包作晚餐，也沒有叫你停止補習，為的也是你，以我們現在的家境，怎可以每月多加你八百元作為零用錢？我真的沒辦法。」

兒子邊聽邊流淚說：「我真的不知道，對不起。我說了傷害你的說話，我是無心的。其實不加零用也可以，我是可以先吃午飯才出門，這一刻我很想見到爸爸……」

誤會的發生，曾令親子關係變得緊張，或許我們以為一直逃避，事情終有一天會被淡化，可惜我們沒料到，隨著時間的流逝，沒有處理好的傷害會令親子關係更為疏遠，甚至產生怨恨。幸好這對親子最終能坦誠溝通，誤會得以解開，重拾親情。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：親子真情故事《誤會》】

【如對親職管教有任何問題，可發訊WhatsApp咨詢熱線 6811-2959，由「香港青年協會」註冊社工提供專業協助！】