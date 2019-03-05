【爸爸媽咪唔易做】電子產品與「MOMO」│H.Y老師

對H.Y老師來說，這是時候再一次回到當初經常說的說法－避免小朋友接觸太多電子產品。由於現時電話、平版電腦隨手可得，家長想播歌、想看動畫、玩遊戲等，通通「touch」就完成。細至解悶，大至解決扭計等，對某些家長來說這是一樣很方便的方法，但對小朋友這會助長他們有樣學樣，H.Y老師都看過不少這類的情況。

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一直以來這個都是說不完的話題，有文章發表過一些合適時間去使用電子產品是好事，又或者有父母陪伴便不用太擔心。或者H.Y老師在這方面有點保守，在幼稚園階段始終不太贊成讓小朋友運用這一類靠「touch」來遊戲的活動。就算有家長陪伴，小朋友在這個學習的黃金時期，這種只需一個「touch」的技巧，根本小朋友很容易便上手，要嘗試總有機會。今次「Momo」事件就正正知道什麼類型小朋友會中招，所以不法之徒才有機會把「Momo」置入最受小朋友歡迎的小豬中。

電子世界有其獨特的吸引之處，可是大人在選擇和解決問題，以致情緒上都必定比小朋友成熟。我們又何必當問題發生了、影響深遠，才去解決問題呢！電子產品帶來方便和好處，但對小朋友成長帶來的影響不比好處少。H.Y老師告訴大家，就是因為幼教專業都知當中的影響，所以H.Y老師認識的幼教專業人士，十個有八個都不會讓自己的小朋友接觸「touch」的產品。