【爸爸媽咪唔易做】電子產品與「MOMO」│H.Y老師

「Momo」事件令全部大人對YouTube響起嚴重警號，不同界別由幼稚園到中小學都採取措施，提醒家長及小朋友看到對心理做成影響的都要立即剎停。不同機構都提供指引讓家長知道如何處理這個「Momo」事件。
對H.Y老師來說，這是時候再一次回到當初經常說的說法－避免小朋友接觸太多電子產品。由於現時電話、平版電腦隨手可得，家長想播歌、想看動畫、玩遊戲等，通通「touch」就完成。細至解悶，大至解決扭計等，對某些家長來說這是一樣很方便的方法，但對小朋友這會助長他們有樣學樣，H.Y老師都看過不少這類的情況。
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一直以來這個都是說不完的話題，有文章發表過一些合適時間去使用電子產品是好事，又或者有父母陪伴便不用太擔心。或者H.Y老師在這方面有點保守，在幼稚園階段始終不太贊成讓小朋友運用這一類靠「touch」來遊戲的活動。就算有家長陪伴，小朋友在這個學習的黃金時期，這種只需一個「touch」的技巧，根本小朋友很容易便上手，要嘗試總有機會。今次「Momo」事件就正正知道什麼類型小朋友會中招，所以不法之徒才有機會把「Momo」置入最受小朋友歡迎的小豬中。
電子世界有其獨特的吸引之處，可是大人在選擇和解決問題，以致情緒上都必定比小朋友成熟。我們又何必當問題發生了、影響深遠，才去解決問題呢！電子產品帶來方便和好處，但對小朋友成長帶來的影響不比好處少。H.Y老師告訴大家，就是因為幼教專業都知當中的影響，所以H.Y老師認識的幼教專業人士，十個有八個都不會讓自己的小朋友接觸「touch」的產品。
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曾經一段小學生與大人的對話：「啲字真係好難寫。」大人說：「我明白，但因為你要考試，第日做大人就會有Google幫到你。」但是無論怎樣都好基礎都是不能跳過，因為每事都要由基礎發展開去。正如，當初沒有互聯網，又怎會衍生網購，然後發展馬雲的事業呢？希望大家喜歡H.Y老師的文章，去《爸爸媽咪唔易做》按like 和share，支持一下呢！
H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）
幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！