【爸爸媽咪唔易做】行為成熟，是否也代表能消化壓力？│H.Y老師

「壓力」又成為H.Y老師想分享的內容，原因是在做治療時，H.Y老師發現家長會對壓力有很多誤解，令小朋友繼續在這無形的壓力下學習。

有一位很懂得看大人「眉頭眼額」的小朋友，他每次都會知道大人的要求，什麼時候要做什麼，一直都在課堂上得到老師的讚賞。但在傾談時，小朋友在回應一些很日常生活的問題，簡單如：「你午餐吃了什麼？」、「今天誰帶你來？」他回覆時的眼神和聲浪都很「飄」，絕對跟討論「美國隊長」有很大分別。同時，小朋友在回答問題或畫一些圖畫時，仔細會發現他手有微微的震動，更會思前想後看大人的表情才會繼續。

（Getty Images） 其實，這些很微細的動作就可以告訴家長，小朋友開始有「壓力」的形成。每次都很怕會答錯和做錯，所以每次都不敢按自己的意願去做。由於現今在科技下有YouTube有iPad，小朋友見識也比以前廣泛，令他們在語言表達和分享都看似很成熟。但有時家長卻被這個現象蒙蔽，認為小朋友完全明白大人所表達，以及有能力去消化。可是，現實中他們也只是小朋友呢！ 所以，大家都要多多觀察小朋友的行為呢！如你喜歡這文章，請支持H.Y老師的「爸爸媽咪唔易做」呢！

H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！