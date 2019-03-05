【親子教育】新手爸爸變神隊友│招雋寧

John：開始明，點解有爸爸抽身唔照顧個仔。 K：做咩咁灰？ John：唔做，又俾老婆話懶，做，又話你豬隊友。 K：發生咩事？ John：阿仔出街遲了吃奶，回家被質問點解搞到佢食飯時間亂晒…… 【編按：作者為維護家庭基金研究及培訓經理招雋寧】

阿John的真人真事遭遇，令不少新手爸爸都共鳴，「那一刻我真寧願自己在勞碌上班，也不想留在家裏」，因為阿John盡心盡力工作都算有回報，面對不合理的情況可以反擊，「不用在家裡吞聲忍氣。」

太太緊張，一方面，影響小男孩的生理時鐘就是影響媽媽的生活安排。而尤其愈看重子女成長，照顧習慣有出入時愈易各執己見，也是人之常情。

GettyImages 媽媽是嬰兒在這世界裡第一個建立關係的人，在各方面都較早和較易與幼兒建立關係。 媽媽在親子關係裡有優勢，邀請爸爸介入他們那段緊密的親子關係，安撫孩子接納一個相對陌生男人的緊張，能協助爸爸被信任和欣賞。相反，當媽媽不停在孩子面前批評爸爸是「豬隊友」，任何人都想像：孩子很難對爸爸有正面的印象。與此同時，爸爸要成為「神隊友」的動力亦都隨之下降！

在建立爸爸與子女的關係上，還有教養的磨合上，我們可以肯定新手爸爸是激需要媽媽的協力。

有些學者嘗試了解爸爸在親職上與媽媽協力的程度。爸爸，你看看以下哪個情況，與你和太太教養的情形相似呢？

1.我為孩子所作的決定，會與太太所做的決定相反。

2.太太對我作為爸爸的表現，有負面、取笑、冷嘲熱諷的評價。

3.太太埋沒了我作為爸爸的角色。

4.太太會就滿足孩子的需要，與我討論最理想的方法。

5.太太和我就孩子的事彼此交流看法。

6.太太讓我一起就孩子的事作決定。

7.太太與我都嘗試理解彼此考慮事情時的起點。

8.我或太太為孩子所作的決定，我們會彼此認同也是自己的決定。

9.太太會令到我難以與孩子相處。

10.太太會令到我難以與孩子對話。

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將神隊友的技能解鎖 欣賞你伴侶所付出的一切

綜觀可以注意到媽媽有促進爸爸參與的角色，在子女面前建立孩子與爸爸的觀感，促成他們的相處。媽媽在朋友面前笑爸爸是「豬隊友」，孩子在旁邊聽進耳的是「我最緊密的媽媽都說這個男人是無能的」，學媽媽一樣鄙視爸爸。

另一邊廂，爸爸本身要放下身段，將「神隊友」的技能解鎖，讓媽媽「有位入」——表達讚賞的機會，或者是邀請爸爸（而非其他人）出手幫忙照顧子女。

商討彼此教養所作決定的背後原因，令到夫妻二人都能認同對方所作的決定。這做法除了促進夫妻的溝通關係，也可以減少孩子感到無所適從的機會，或者避免了孩子從少學習「滑頭」，不停以討人歡喜作為相處方式。

達成有效的協力教養，需要夫妻二人的基本共識，刻意預留彈性，遇到不理想情況時的諒解，以及放下自己部份的習慣妥協。而最簡單的是，欣賞你伴侶所付出的一切。

參考：

Dyer, W., Fagan, J., Kaufman, R., Pearson, J., & Cabrera, N. (2018). Self‐perceived Coparenting of Nonresident Fathers: Scale Development and Validation. Family Process, 57(4), 927-946.