兒童面對朋輩離世的壓力│臨床心理學家鄧詩琪

近日先後出現數宗關於兒童基於不同因素而喪失生命的新聞，聽到此類新聞，實感難受。我們成年人得悉此類悲劇，或許感到黯然婉惜，但對兒童來說，又或者本身是已去者的同學或朋友的話，甚有可能構成心理障礙，家長應當加以留意兒童的情緖反應和異常行為，例如：

1. 不願上學、失去做功課和學習的動力

2. 情緖變得緊張或驚恐

3. 無故哭泣和情緖低落

4. 發惡夢

5. 看見已去者或聽到已去者的聲音

6. 突然變得頑皮

7. 有輕生念頭

8. 失去食慾

9. 睡眠困難

10. 身體出現異常狀況，如痛症、呼吸困難



如果兒童表現出以上的情緖和行為，家長首先要冷靜處理，嘗試聆聽兒童的擔憂，跟他—起悼念已去的同學或朋友，可以跟他—起製作手工或畫畫，又或者透過文字去表達孩子對已去的朋輩思念心情，家長也可以透過有關生命教育的兒童書籍去幫助兒童了解死亡，建議家長抱著開放態度回答兒童疑問。家長也要藉這個機會讓孩子知道，一家人無論遭到任何困難，父母對子女的愛永遠不變，任何遭遇都能正面面對。



哀傷悼念是—個持續的過程，兒童未必能在短時間內復原，倘若孩子的哀傷情緖持續三個月至半年或以上，便要進一步尋求專業人士協助。