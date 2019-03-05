【肺炎鏈球菌】注射4針仍中招？ 兒科醫生：疫苗能降低併發症

去年底，有2名小童因感染入侵性肺炎鏈球菌入院後死亡，令人不免擔心疫苗的效用。兒科醫生表示，現時為幼童接種的肺炎鏈球菌疫苗，保護度達九成以上，屬於高水平，家長毋須過分憂慮。一旦發現孩子出現發高燒、氣喘、呼吸困難或嘔吐，情況可以在一天內迅速惡化，應盡快求醫。

對於注射了4針肺炎鏈球菌疫苗的幼童仍會染病的疑問，香港浸信會醫院駐院兒科顧問醫生陳振榮醫生表示，疫苗不能百分百保護到孩子不受感染。「即使是99%的保護度，每100個小朋友都有1個可能染病，每1000個小朋友起碼有10個保護不到……所以有些小朋友打完4針，也未必能完全保護他們，此乃其中一個原因」。 而肺炎鏈球菌約有90種血清型，陳醫生指現時的疫苗為「13價」，也即是保護率可覆蓋到其中13種血清類型，亦有些保護率較高，有些則較低。「也有所謂『道高一尺，魔高一丈』，一旦13價以外的血清類型鏈球菌增多或趨活躍，小朋友可能因而會感染到肺炎鏈球菌。」

2歲以下為併發症高危一族

陳醫生指出，長者和2歲以下的幼童在感染肺炎鏈球菌後，較為容易引起嚴重的併發症。其中入侵性的病菌會引致患者出現腦膜炎、敗血症，更嚴重的可引起敗血症休克和全身器官衰竭，以上的併發症不單死亡率高，即使痊癒後也有可能影響小朋友日後的成長和發展，這也是最令人憂慮的情況。

除此以外，肺炎鏈球菌最常會引致肺炎，其次是中耳炎，也有機會令皮膚或皮下組織發炎，有時還會引起骨骼或關節發炎。而肺炎另會引致肺積水或積膿的併發症，危害孩子健康。鑑於後果嚴重，注射疫苗能給予孩子更佳的保障。

要立即帶小朋友求診。（GettyImage） 留意病徵 醫生：可以惡化得好快 以陳醫生觀察，早前流感高峰期，不少小朋友起初是患上由病毒引致的流感，其後才感染由細菌導致的肺炎，稱為「雙重感染」。 流感的徵狀為上呼吸道感染，咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等，但當孩子出現氣喘、痰多、精神不振，便要留意是否有下呼吸道感染徵狀。 家長可以留意孩子的情況，當他們持續高燒，精神轉差、昏昏欲睡、手腳冰冷，出現氣喘、出疹、食欲不振，或是嘔吐，醫生建議即時帶小朋友入院求診。「萬一是感染入侵性的肺炎鏈球菌，出現腦膜炎等併發症，情況可以迅速惡化。」陳醫生強調：「即使半夜也建議帶他們看急症，這些入侵性的疾病隨時一天內已可以嚴重惡化，甚至奪命。」