奧斯卡最佳動畫短片《Bao》對父母的啟示：別成為孩子的壓力來源

有些父母，總是過度焦慮或介入孩子的人生，像是直升機，無時無刻不在孩子上空盤旋。來看看這部由彼思（Pixar）製作的動畫短片《包寶寶》（Bao），它勇奪2019年奧斯卡最佳動畫短片，探討親子之間的教養問題。

由Pixar製作的動畫短片《Bao》，奪得2019年奧斯卡最佳動畫短片殊榮。故事由一顆包子拉開序幕，探討親子之間的相處與情感。

《Bao》的導演是石之予——Pixar三十多年來，第一位華裔女導演。「Bao」意味身為主角的小包子，也和「寶」形成諧音，隱含華人社會常說「媽寶」、「爸寶」之意。

一對生活在美國的華裔夫婦，某日吃早餐時，即將入口的小包子突然活起來，彷彿剛出生的嬰孩。母親愛不釋手，開始疼惜、照料小包子。當它營養不足、變得軟塌時，母親趕緊餵食餡料；也帶着它上菜市場買菜、運動，成為自己生活的一部分。

母親愛不釋手，開始疼惜、照料小包子。當它營養不足、變得軟塌時，母親趕緊餵食餡料；也帶着它上菜市場買菜、運動，成為自己生活的一部分。（《Bao》劇照）

小包子漸漸長大，開始了更多自我意識，它不再是母親懷中嚶嚶學語的嬰孩，而是變得活潑又調皮。漸漸地，他們有許多紛爭和不合。當小包子和朋友一起快樂地踢球，母親卻覺得危險，不讓它和朋友繼續往來；而母親辛苦燒一桌好菜時，小包子則寧可選擇和朋友出去玩。

真正的爆點，是小包子帶金髮女友回家，並試圖搬出去住的時候。母親和小包子爭執不休，母親一氣之下，直接一口將小包子吃掉。事後，母親非常後悔難過，但為時已晚。她傷心地坐在床沿，朦朧之中，她以為小包子回來了；其實，那個人影，正是自己的兒子。原來，她只是做了一場夢，小包子就是她對兒子的形象投射。

朦朧之中，她以為小包子回來了；其實，那個人影，正是自己的兒子。原來，她只是做了一場夢，小包子就是她對兒子的形象投射。（《Bao》劇照）

直升機父母：不斷盤旋的，還有你的焦慮

這樣的故事，是不是很熟悉呢？直升機父母，在教養孩童時，總是過度焦慮或介入——像是直升機，無時無刻不在孩子上空盤旋，關注孩子的一舉一動。尤其在華人社會，大多人仍有「以家庭為中心」的傳統思想，以鞏固家庭成員關係為主要目標，而非西方社會所強調的個人實現與發展，進而影響教養方式。

過度保護，來自於父母的不安全感，可能是擔心孩子被帶壞、欺負。其實，父母擔心的出發點是良善的，因為害怕孩子身體或心靈受傷，所以築起一層保護網，減少「外來風險」；但父母的保護，可能在無意間，也成為孩子的壓力來源。

父母的保護，可能在無意間，也成為孩子的壓力來源。（Gettyimages／視覺中國）

除了保護外，有些父母也經常插手介入孩子的大小——儘管他已經長大成人。也許是因為對孩子有所期待，或希望孩子未來的人生路能夠順遂美好，只要孩子稍微落後別人，父母便會傾盡全力協助完成，從課業到生活，打理得一切妥貼，讓孩子少些失敗、多些成功。

其實，孩子可以在受挫過程中，學會如何解決問題。說不定，孩子沒有你想像中那麼不善於面對困境。

父母過多的「救援」，反而可能讓孩子喪失思考的機會。再說，失敗也不見得是壞事，何況成功和失敗，從來都是由別人定義的。

直升機駛離，孩子才看得到藍天

大人常會認為自己人生經驗較多，聽自己的準沒錯，但若將太多想法施加在孩子身上，容易適得其反，也會造成親子關係緊張——父母認為兒女不懂感念自己苦心，孩子覺得爸媽難以溝通和相處。如果父母真心希望孩子成長茁壯，可以多聆聽一些孩子的聲音，協助給予適合他們的養分。

如果父母真心希望孩子成長茁壯，可以多聆聽一些孩子的聲音，協助給予適合他們的養分。（Gettyimages／視覺中國）

直升機在孩子頭上轉呀轉，看似完美保護自己的寶貝，卻不小心忽視，除了頭頂上方，孩子未來還是可能面臨來自四面八方的其他「攻擊」。

與其代替孩子做好一切配套措施，不如教孩子他能如何做好準備，具備面對挑戰和困難的智識與勇氣。被陰影遮住的藍天，說不定，是孩子的另一個新樂園。畢竟，外面的世界不只有危險，也有百花齊放的機會和可能性。

在《Bao》片尾，母親收拾從惡夢中驚醒的眼淚。她主動拍了拍兒子的肩，兩人相互依偎，放下過去對彼此的不滿。最後，母親選擇相信與祝福兒子的感情。

一家人，終於好好吃一頓團圓飯。

在《Bao》片尾，母親收拾從惡夢中驚醒的眼淚。她主動拍了拍兒子的肩，兩人相互依偎，放下過去對彼此的不滿。最後，母親選擇相信與祝福兒子的感情。 一家人，終於好好吃一頓團圓飯。（《Bao》劇照）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：奧斯卡最佳動畫短片入圍《Bao》：直升機父母，給的是愛還是不安？】