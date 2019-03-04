男仔一定較頑皮？專家詳列教仔常犯錯誤＋6個針對男生的教養TIPS

男孩、女孩真的大不同？醫師告訴你，許多先入為主的觀念，其實多為迷思，可能造成男孩日後暴衝等行為問題，趕快檢視你是否犯了相同的錯誤！

男女有別，差異在大腦結構

男孩天生頑皮、衝動又不乖？台灣林口長庚醫院兒童心智科主治醫師梁歆宜表示，每個孩子都有自己的氣質，許多研究指出，在氣質上其實男孩和女孩並無太大差別。以焦慮為例，男女都會有焦慮情形。雖然在大腦結構的發展上，男孩和女孩存在差異，如衝動抑制的成熟度等，所以常見女孩比男孩更穩重，但也有很頑皮的女孩，因此看待這些男女的差異，要避免落入男孩天生頑皮、必須嚴格管教的窠臼。舉例來說，女孩對聲音敏感、男孩對動作敏銳，卻不代表跟男孩說話要用吼的，要先了解並測試孩子對聲音的反應，而不是先入為主認為：「男孩一定要很勇敢！」、「男孩一定喜歡汽車玩具」等，要考量孩子的個別差異。不過從大腦結構的發展來看，男女的確有一些差別，可針對男孩的個別發展，給予適當的教養方式。

為什麼男孩一定是天生頑皮、衝動？立即按圖看看男女成長發展的3個差別▼

6個做法，讓你對家中男孩有辦法

梁歆宜醫師強調，雖然大腦有一些發展上的時序，但爸媽的教養可改變大腦，2歲是大腦執行修剪功能的關鍵，修剪掉不用的、保留常刺激的部分，這個大腦執行修剪的功能，約莫到青少年階段才逐漸成熟，因此這段期間孩子大腦常產生接錯線的情況，讓爸媽感到無所適從，別擔心，試試看以下6作法，幫你搞定家中的男孩！

立即按圖看看針對男孩成長的6個教養方法▼

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養成你的男孩，3件事不要做

男孩和女孩一樣，會想哭、會模仿，同時也會有情緒，每個孩子都是獨一無二的個體，一些想當然爾「男孩就是這樣子」的做法，可能會造成他成長過程中的傷害，千萬不要做！

經常定義「男孩就是這樣子」可能會為他們的成長過程中造成傷害，按圖看看有哪3件事不該對男孩做▼

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】