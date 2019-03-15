以色列媽媽這樣教孩子！照着這些步驟做　扭計王也可變聽話寶寶

面對孩子胡鬧、講不聽的情況，總令許多家長很頭痛：「為甚麼孩子這麼不聽話？」其實問這句之前，家長應該先撫心自問，是否理解孩子，以及孩子真的懂你們說的話嗎？在以色列育兒的台灣媽媽吳維寧，要來告訴家長們，讓孩子真正「聽話」的竅門。

怎麼讓小孩「聽話」？

在與孩童的互動過程中，如何讓自己的話打入小小腦袋裏，總是讓大人覺得十分困難。而要學習「如何和幼兒對話」，需要先釐清我們對於「聽話」這件事的理解和期待。在以色列養兒育女並從事幼教業後，常被台灣朋友或長輩問：「以色列小孩有沒有乖？有沒有聽話？」

「有沒有乖很難定義啦，希伯來文並沒有『乖』這個字；但是，有啦，如果好好跟小孩講話，他們通常會聽話；至少有努力在學習聽懂大人講的話！」長輩聽到我這麼說便滿意了，沒有更多的疑問，我也從不多做解釋。

然而，自己家裏有小孩、又很了解我的平輩朋友們，可就沒那麼容易打發：「妳說以色列教育是要讓小孩做自己，又說要教會小孩聽話，這兩件事情是矛盾的啊！」嗯，我知道在這件事上，我一直在玩「文字遊戲」。大家平常使用「聽話」 兩字，跟我所定義的有些差別。那我所謂的「聽話」是甚麼意思？

孩子真的懂你們說的話嗎？（Gettyimages／視覺中國）

聽不聽話，和安全感有關

解釋這件事之前，我要先繞開主題，談談小孩安全感的由來（聽不聽話，真的和安全感有關）。「讓小孩決定所有的事情」、「不給小孩任何限制」、「完全讓他們依自己喜好去做任何事」、「任小孩予取予求」——這樣的教育，能不能養出冒險犯難、有自信、有安全感的孩子？

實務上的結果：不會！

首先，就算大人理念上想給予小孩完全自由，在實際上也不可能實現。大人不能放着兩歲大的孩子自己玩熱水、不可能讓九歲小孩把家裏的車子開出去。如果大人真的放手讓小孩做這些事，這不是給小孩自由，而是怠忽親職！再者，給予孩子超過他們心智年齡可以負擔的自由和責任，通常小孩的反應不是高興歡喜，反而是退縮害怕，他們沒有判準的能力，容易無所適從。

所以，以色列的幼兒教育界相信，透過「良好的對話與說明」，給予小孩明確而適合身心發展的界限，可以提供小孩很大的安全感，包括——

1、大人持續一致的態度 2、及時確切地回應小孩需求（包括心理與生理需求） 3、適合小孩的自理能力與作息時間。

透過「良好的對話與說明」，給予小孩明確而適合身心發展的界限。（Gettyimages／視覺中國）

小孩在三歲前，對於抽象的道德概念並沒有理解能力，在行為準則上，只能了解甚麼是「被允許」、甚麼是「被禁止」，無法了解甚麼是「好」、甚麼是「壞」。因此，「大人對小孩行為的反應一致性」及「是否以身作則」，絕對會影響小孩對特定行為的理解和反應。例如：父母一天到晚說吃糖不好，甚至用了負面字眼責罵想買糖的孩子，卻在隔天買一包軟糖來獎賞小孩的行為。這會讓小孩無所適從，也更弄不清楚父母的期許。在缺乏安全感的狀況下，容易表現出「不聽話」的行為。

而當小孩太累或身體不舒服時，父母對於常規要求太過嚴格，一樣會造成「不聽話的小孩」。試想，身為大人的我們，偶爾會在身體狀況不好時，先把常規事項丟在一旁（今天人太累了，先去睡覺明早再收衣服）；因此，若父母無法察覺孩童的情緒與身體狀況（孩童不見得有能力說明清楚自己的狀況），硬是在孩童狀況不好時要求完成常規，就會出現許多誤解和「不聽話」的狀況。當然，相反過來，如果幼兒從小開始，就有很明確的常規和生活作息，我們反而會覺得幼兒「好聽話」，這是為甚麼呢？

在以色列，從寶寶六個月大開始，托嬰中心就提供明確的作息時間表。寶寶漸漸知道甚麼時候要吃、甚麼時候該睡、甚麼時候可以玩。到了一歲半左右，小孩甚至已經不須幼師叮嚀，學會吃飯前去洗手盆前等老師幫忙洗手、知道下午睡醒吃完點心，父母就會來接他們回家——小孩對生活有預期，且預期總是實現之時，會讓小孩覺得自己對浩大無窮的世界，有一些控制的能力，這會帶給他們自信和安全感，也會較願意配合大人的期許。

在缺乏安全感的狀況下，容易表現出「不聽話」的行為。（Gettyimages／視覺中國）

「不聽話」是理解孩子的良機

在與小孩對話的過程中，小孩如何回應大人的話語，可以作為大人了解小孩「處在哪個發展位置、該給小孩甚麼樣界限」的最佳判斷點。若今天大人說了一句話，聽力沒問題的小孩，卻做了相反或不完全一樣的事，例如：你要小孩把房間收拾好，小孩卻沒有把不同的玩具分別收好，而是把全部玩具往同一個箱子倒。

這種「不聽話」，有可能是來自於「聽不懂」，小孩不了解大人話中確切的意思或是沒有能力做到；也有可能「有聽懂但不想照着做」，像是小孩知道要分別收好，卻因為沒心情／沒時間而採取了其他做法。

大人搞清楚這幾種「不聽話」是很重要的。如果小孩是因為「聽不懂」，大人必須改變說話方式、使用字彙及提供更多說明協助，例如說：「把房間收拾好」的意思，是玩偶要收到紅色箱子裏，拼圖要收到盒子裏並放到第二個抽屜……」

若是「有聽懂卻不想照着做」，那就該進一步跟小孩討論他的想法跟心情， 如：是不是太累了？是不是在生氣？是不是覺得現在不是收房間的時機？……雖然孩子的「不聽話」，常讓大人很火大，卻是了解孩子身心發展，向小孩進一步對話的最好契機。

在與小孩對話的過程中，小孩如何回應大人的話語，可以作為大人了解小孩「處在哪個發展位置、該給小孩甚麼樣界限」的最佳判斷點。（Gettyimages／視覺中國）

要小孩聽話，大人該怎麼說才對？

話說回來，我所謂的「聽話」，意指把別人（包括小孩、大人）的話聽懂、聽進去，要做到這點對大人都不簡單了，對於理解力和行為能力都尚未成熟的小孩來說，更是不容易。

因此，以色列幼教引入了「中介教育」對話法，教導大人（作為一個中介者）如何透過適當的對話方式，引導小孩認識、了解世界（包含人類與其他生物）。這套學習法就是教導大人用小孩聽得懂的方式對話，並且引導小孩學會傾聽，並且聽懂別人的話。

在這套對話學習法的原則中，大人與小孩每次對話時，要注意以下要點：要在一個小孩可以專注聽話的「環境」，要了解對話的「目的」，對話內容要能符合小孩的「理解能力和生活經驗」，要能協助小孩歸納以及「擴展理解能力」， 要能提升小孩的「自我能力感」。整體對大人的訓練，都是為了協助大人和小孩，聽得懂彼此的語言。而學會「聽話」這件事，是溝通協調、團隊合作、解決衝突與問題的基石。孩子如果能在入小學之前學會，對於未來的各種學習都是受益無窮。

以色列幼教引入了「中介教育」對話法，教導大人（作為一個中介者）如何透過適當的對話方式，引導小孩認識、了解世界（包含人類與其他生物）。（Gettyimages／視覺中國）

聽懂？還是乖乖聽話？

可惜的是，我與許多朋友談到「聽話」這件事時。大部分人都只把小孩劃分為「我說甚麼、他就做甚麼的聽話孩子」，以及「我說甚麼、他就不做甚麼的不聽話孩子」兩種。「聽話」的意涵被簡化為——「小孩聽從指示，並照着指示做」。而小孩懂不懂「為甚麼指示是那樣？」、「為甚麼要那樣做？」或「為甚麼不可以那樣做？」對大人似乎一點都不重要。

「聽話」就是「照着我的話做就對了」。背後的邏輯正清楚地教育小孩—— 「服從權威」比「學習」和「理解」更重要。若大人以教出按照指示做事的小孩為榮，也就難免錯過利用小孩「不聽話」的時刻，理解小孩的身心發展狀況，給予小孩適當行為界限的機會。這樣一來，自然無法養得出有安全感、有判斷能力、能聽懂別人話語、能溝通協調、團隊合作的孩子。

本文節錄自三采文化《聽懂孩子的話》

《聽懂孩子的話》書本封面

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】