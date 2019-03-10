【育兒教養】家長是否應禁止小朋友談論屎尿屁呢？ │Mommy Amy

又或者你試過阻止小朋友放鼻屎或耳屎入口嗎？即使已多次制止，但總又會無端再犯，為何「屎尿屁」對小朋友總是有股魔力，樂此不彼呢?

相信這首歌仔老師唔會教，家長未必識，但靠著小朋友口耳相傳亦能唱到街知巷聞，即使平時零螢幕時間亦未必能避免到。

「A B C D 好急屎，去到廁所無廁紙。。。」

我不是學者，實際原因我無法提供，但據我觀察，小朋友對自己身邊的事物都會感到好奇，「屎尿屁」皆出自自己身體但平時成年人卻又會避忌談論，甚至乎總用以wee wee，poo poo 等代名詞取代，這皆促使小朋友因而更加感到好奇有趣。

所以當小朋友回家高聲演唱不雅兒歌，或又在親嘗鼻屎耳屎的時候，我們又該如何應對呢? 是該責罵，還是 放任不理呢?

人性很多時是越禁越想做，因此我的做法是保持平靜，不禁止但亦不隨波起舞，當小朋友發覺無法引得你注意，便自然打消繼續重複再做的念頭。

其實稍為年長的小朋友，從父母平時的教導及身教中亦會慢慢學到何謂合乎社會規範的行為。最近便遇上一位攝影哥哥，為了炒暖埸合便以「屎尿屁」為話題與小朋友開玩笑，但不知是否囡囡認為影相是正經的場合，因此始終不願承認自己會撩鼻屎，及後還一本正經地說自己不會吃鼻屎，只會「正確地」把鼻屎放在紙巾內包好再丟棄。我才知道即使五歲的小朋友，其實亦已很清楚社會的期望，懂得依場合來表現恰當的行為。

因此爸媽們，道理還是要教，但如下次再見到子女拿「屎尿屁」來開玩笑時倒可放鬆心情，相信這只是一個過渡期，時間會令一切沖淡。