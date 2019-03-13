便當用隔夜飯怕無益　專家話熱量更低更健康……

作為家長當然希望小朋友在成長階段吃得好長得快，即使坊間有數之不盡的餐廳、標榜健康的飯盒供應商，想小朋友吃得健健康康最好的做法就是自己煮！不過自己為小朋友做便當，無可避免是用上「隔夜」飯，畢竟早上時間有限，一般都會在晚餐時一併準備，也許媽媽會心生內疚，要給孩子帶隔夜的飯，但好消息是，原來「隔夜」的分分鐘更健康！

令隔夜飯變健康 只需要椰子油

現在小朋友吸收營養來源豐富，又有各種不同小吃由長輩提供，難免會吸收過多熱量，變成「肥仔肥妹」。美國化學學會（American Chemical Society）的一個研究就令我們反思是否隔夜就一定不健康！研究指出只需要煲飯時，加入一匙椰子油，媽媽用這些飯製作成小朋友翌日的午餐後，放置12小時後，這些隔夜米飯會比原本新鮮的米飯減少60%熱量，是相當驚人的一個數字。

整個原理和化學有關，隔夜後米飯中主要成分澱粉部分變成「抗性澱粉」，人體無法消化轉化為熱量。而抗性澱粉有助增強飽腹感甚至有研究指出抗性澱粉有預防腸癌的功用。

營養師：只供參考

雖然這個研究可能令不少為子女製作飯盒的媽媽為之雀躍，不過這個研究尚未通過人體試驗。香港營養師學會認可營養師李杏榆（Annie）表示，我們還需要考量油本身的熱量，以及使用大米的品種會否有不同結果。不是說這個研究是錯的，只是目前還存有漏洞和未經證實的地方。

翻熱菜會致癌

相信不少家長在前一晚為小朋友製作好飯盒後，第二天早上便會翻熱放入保溫盒給子女帶回學校享用。上文提及隔夜的飯有好處，但不要忘記一個飯盒裹面還有疏菜！翻熱的菜會致癌又是怎麼一回事呢？一切也是和化學有關，蔬菜中含有的硝酸鹽在人體內轉化成亞硝酸鹽，亞硝酸鹽再轉化成亞硝胺，才會有機會增加致癌風險。

所以換句說話，即是亞硝酸鹽越少，能轉化成致癌原凶的亞硝胺自然也更少！而為甚麼大家會認為翻熱菜會致癌，皆因與細菌含量有關！原來蔬菜本身細菌含量越高，就會增加形成亞硝酸鹽的機會。所以只要確保飯盒中的疏菜細菌含量不高，翻熱就會安全，在製作好飯盒後，就要馬上放到雪櫃冷藏格，不要讓細菌有滋生的機會。

最後提提大家，除了把疏菜放置在室溫環境會增加細菌繁殖機會，導致翻熱後致癌風險上升外，把疏菜切細增加其表面面積都會增加風險。