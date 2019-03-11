【教師壓力】用私人時間改簿屬平常事　老師投訴上級困難重重

天水圍東華三院李東海小學林麗棠老師墮斃事件，令更多人關注教師壓力問題。今次事件中備受批評的就是該校校長，不少報導指校長不近人情，平時言語態度惡劣，請病假也要上班甚至要寫悔過書等等。到底這只是一宗個別事件，還是有很多的老師在受難當中而苦不敢言，有現職小學老師把實情和我們分享。

教師最大壓力來自捽數

現職小學老師的阿May透露，一般情況來說，老師的壓力一方面來自工作量，每天早上7時左右回校，下午5時左右下班回家，吃過晚飯後還要花1至2小時私人時間改簿，但她直言，這個情況是大部分教師的日程，並非個別例子。

另一方面，校長會定期開會「捽數」，這一部分對老師而言才是最大壓力！每位學生的成績都會入電腦，開會時會搬出大數據比較各班同學情況，不要以為精英班成績好就沒有事，成績差會說你班同學為什麼這麼差，精英班就會說成績在走下坡未如理想！阿Ｍay更坦言,難處在於有時同學「唔識就係唔識，可以點？」因此有部分同行老師，會取巧地把試卷難度在校方可接受範圍內編得最簡單，希望同學能取得好分數，避免被「捽」！

投訴機制表面開明

就近日有老師疑被校長施壓及迫寫悔過書等輕生一事，May認為「衰校長」到處都是，只是這次事件鬧大了才浮面。而教師的投訴機制麻煩，浪費時間心力，往往令老師卻步。例如你想投訴同級老師，就需要上報高一級的「主任」，如果你認為事件未處理得到，要重新寫過所需文書資料再向「上一級」反映，拖延到你不想處理為止。

而且投訴都是記名的，老師都擔心投訴後會被暗地裏秋後算賬！就算不靠投訴，每年全體老師都會為校長及副校評分，分數會遞上校董會，表面上是匿名用電腦評分，但大部分電腦都會被做手腳，到時校長便會找你「聊天」：「你對我們學校好像有點意見，可以和我們分享讓我們加以改善嗎？」

炒老師難 只能逼走

因為本港老師的教席是永續制的，校長要解僱一位常額老師（不需年年續約，即Perm位教師）是要跟足程序及教局指引，而且該位老師只要不是犯下彌天大錯都不會有事。May說：「當校長有心要弄走一位Perm教師，不能說炒就炒，只可以用其他方法逼走他！例如不停查他簿挑剔他，分派『衰班』給這位老師，『衰班』可以是成績較差或多有情緒問題的小朋友，甚至多家長投訴的班別。」

至於要逼走一位Perm老師的原因不一定是想空出教席安排「自己人」，可以完全是私怨，甚至單純覺得你是「麻煩友」不合作，May強調只要校長有心，總會找到不同的理由及藉口去針對你，如果不幸被針對，壓力便會非常之大。

做校長一定有人脈 預計涉事校長會「重生」

阿May說明，要成為校長或副校長，必先上一個課程然後通過升職面試，而這個升職面試，考官往往就是教育機構的高層，換言之，有人願意幫你一把，成功的機會便大大提高。因此和商業機構一樣「識人好過識字」，亦導致校長雖未誇張到能「隻手遮天」，但足夠有權力在學校「獨大」。

就是次事件，她認為該涉事校長在事情冷卻後，或會出現在其他教育機構繼續從事教育行業，甚至在同一機構內做其他要職也不意外。