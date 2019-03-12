經歷3次開腦手術28次電療　9歲腦癌女孩自編音樂劇以笑聲鼓勵病童

作為父母，對子女會有甚麼期望呢？考第一？上名校？做專業人仕？健康成長？凱珊媽媽只希望女兒能開開心心。 九歲的凱珊與一般人無異，她不說，你不會知道她腦內有個隨時倒數完畢的炸彈。三歲那年，凱珊因為經常嘔吐又抽筋而進醫院檢查，照電腦掃描後發現腦下垂位、貼近眼神經的位置有個腫瘤。六年來凱珊多次上手術台、做了許多電療和吃了無數的藥，但腫瘤仍無法根除。面對不停倒數的日子，珊媽只希望能陪伴在女兒身邊，開心地過每一天。 拍攝：黃卓敏，呂志豪 剪接：呂志豪

凱珊有病在身，實在很難想像為甚麼她會想鼓勵別人，或許她很怕打針，因而懂得設身處地。圓圓的身形配上齊蔭短髮，她自覺像「阿愁」。

「做第一次手術後，翌年就大了兩毫米，醫生指不能完全切除，因為有部份腫瘤貼著眼神經，只能靠電療來避免轉移去其他位置。」患上腦癌後，凱珊在六年間做了三次開腦手術、二十八次電療，珊媽指腫瘤影響了荷爾蒙分泌，要靠服用生長激素來幫助長高，另外還要吃舌底丸、甲狀腺藥物、類固醇和每晚打針，另外約兩至三個月便要覆診，調整服藥份量。珊媽形容凱珊對人親切，卻不喜歡別人抱她，因為每晚打針時珊媽都會抱著她，過於靠近會讓凱珊以為又要打針：「手臂、大腿和屁股，三個位置輪流打針。覆診時她會搶走姑娘的白手套，因為打針要先戴手套。」

當日凱珊不上課，做了兩個訪問，早上約11點已開始打呵欠。 易累和記性差，是患病的後遺症，和凱珊聊天時，她彷似跟我們身處在不同的時空，她總是慢慢的，細細思索一輪後才簡單的回答，即使是與自己貼身的事情，也要靠媽媽提醒才記得。珊媽指凱珊的短期記憶非常差，連早餐吃了甚麼也記不到，需要長時間不停訓練和重複溫習才能把新知識記進腦袋。加上凱珊需要大量休息時間，因此現時每天只回樣上兩堂課，中午回家後基本就是休息。現年九歲的凱珊，正在上二年級的課。 開心的阿愁 雖然被病痛纏身，凱珊卻是個開心少女，除了在醫院看到姑娘和針管會害怕，其餘時間都是面帶微笑，珊媽指老人家會叫她開心果，只要有食物她便會開心。雖然記性差，但凱珊卻很擅長記歌詞，她最喜歡的是女歌手容祖兒和高難度的〈心淡〉，最近喜歡的是氣氛歡樂的〈忘情森巴舞〉，音樂一響，凱珊不用熱身已開始輕輕擺動身體，邊唱歌邊跳舞，音樂室頓時變成她的小舞台。除了擅長記歌詞，凱珊更創作了一首關於自己的詩。

我叫周凱珊， 我又叫Apple… 我鍾意唱歌， 又鍾意跳舞…雖然我身體唔多好，但我心情十分美好，堅持每日哈哈大笑、哈哈大叫…我怕抽血又怕打針，最怕恐怖白色手套，尖叫慘叫隔離都聽到…現今的我日日要打針，但我都會一一面對…我雖然似阿愁，但我一啲都唔愁，希望個個都好似我咁，做一個開心嘅阿愁，以後都唔洗再愁…… 凱珊

+ 3 + 2

喜歡唱歌跳舞的凱珊不但在學校上台表演，早前更贏得「SuperHero」夢想計劃，她計劃用獎金來自編自導自演音樂劇，並製成短片，期望鼓勵同樣受病痛困擾的小孩。珊媽回憶因為凱珊看到朋友參加了該夢想計劃，因而希望獲得同樣的機會分享快樂，她則希望女兒離開前，能多點接觸這世界。

三角形生活圈—「總之你嚟呢度就搵到我」

珊媽指自患病後，家人曾經不希望凱珊繼續上學，專心留在家休息，但珊媽不希望女兒就此變成籠中鳥，極力爭取後，凱珊入讀香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，每天擁有兩小時的上學時光。不過，凱珊現時的生活大多集中在九龍區——每天來回黃大仙住所和位於彩虹的學校，還有定期往伊利沙伯醫院覆診，生活就只圍繞這三角形。

因為體力差、容易暈車浪，即使不用上學，凱珊也不能四處遊玩，只能到樓下公園逛逛、四圍跟別人聊天，逛一個多小時便回家。「放暑假時每晚都會去便利店幫職員執壞貨，當是運動。別人問她去了哪裡，她會答『無吖，去咗東頭村，總之你嚟呢度就搵到我』。」作為父母，都希望子女能多看看這繽紛的世界，珊媽亦一樣，不希望凱珊每天都困在家中，讓她參加「SuperHero」夢想計劃，也是希望女兒能認識學校、醫院以外的人群。 「我想讓她去。」珊媽回憶上年計劃與凱珊到日本旅行，行程都落實了，但出發前的半個月凱珊卻突然無故地腦出血，凌晨四點進醫院立即做手術。日本之行告吹，家人亦勸她不要再為做不到的事傷神，「個個都有心理準備，我唔知佢有無呢個心理準備，佢應該唔知自己突然會死。我之後可能仲有時間，佢就可能隨時無時間，佢想做咩就陪佢做。」知其不可為而為之，每個父母都是這樣。

無啦，算啦，佢開心就得，都唔知佢有幾多時間，我之後可能仲有時間，佢就可能隨時無時間，佢想做什麼就陪佢做。 珊媽

雖然喜歡與人交朋友，凱珊卻很少與人分享自己喜歡的食物，只願意與媽媽分甘同味。 照顧者更愁 凱珊因為生病而易累，珊媽因為要照顧女兒，也實實在在的過得很累。記者原以為當凱珊休息睡覺後，珊媽便會有很多私人時間，事實卻非如此，每天二十四小時幾乎全花在凱珊上：「完全無得休息，她對光和聲音都很敏感，因此她睡著後便要關燈和安靜；她正常是五、六點醒來，不正常會三、四點便醒，她起床我就要起床，但她睡了我還要做家務……有時我都會忘記叫她吃藥。」 照顧者也不是萬能，過往珊媽也曾經每星期把凱珊交托給親戚照顧一、兩天，但因為照顧凱珊有很多注意事項，例如部份藥物要冷藏，有藥物服用前要先用水浸，每晚要抽多少血……不論是交待還是幫忙也不是易事：「好難做，又唔可以依賴邊個，我都唔想打針，見到針頭拮落佢身上，我都好大壓力。」 珊媽自言喜歡上班，但為了女兒，即使放棄上班也不覺遺憾。訪問期間珊媽多次重複「佢開心就得」，或許不只為凱珊，在那一天來臨前，珊媽也希望與女兒共渡多些快樂的時光。