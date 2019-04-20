圖解簡單親子啤牌遊戲玩法　集中訓練子女視覺記憶能力！

身體從各個感官得到的訊息稱為「感覺」，各種感覺訊息傳到大腦後，大腦確定了這些感覺訊息所代表的意義，稱為「知覺」。例如桌上有一個物品，我看清楚了它的形狀、顏色，代表我的視覺沒有問題，藉由看到的形狀跟顏色，我可以判斷出它是一個杯子，這是「視知覺能力」的表現，接下來，我知道該怎麼使用這個稱作杯子的物品，我不會把它拿顛倒，讓裡面的水倒出來，這個能力就稱為「認知」能力。

認知能力可以幫助孩子正確使用物品。（KidsPlay親子就醬玩提供）

一般來說，一個個體能夠把認知能力表現好，牽涉了判斷能力、定向記憶、抽象思考能力以及計算能力。因此，在感覺統合刺激遊戲之後，如果我們要透過遊戲訓練孩子的認知能力。

親子一起玩認知遊戲：撲克牌配對

適合年齡：3 歲以上

【道具】準備兩副撲克牌。

【準備】在這兩副牌中找出同樣花色的牌八組，將這些撲克牌以四乘四的方式排列在桌上。（KidsPlay親子就醬玩提供）

【玩法】

．先帶領孩子觀察牌面的圖案及數字，確認後將撲克牌翻面，蓋住花色，媽媽跟孩子輪流翻出兩張牌，如果兩張牌是一樣的，就可以將這兩張牌取回放到自己身邊，並且多一次翻牌的機會。

．如果翻出的兩張牌不一樣，就換對方翻牌，最後，誰拿到的撲克牌最多就獲勝。

．如果孩子對撲克牌的認知記憶沒有那麼好，可以先只用同一種花色、不同數字，或同一個數字、不同種花色，讓孩子記憶配對，以撲克牌的張數多寡調整難易度。當孩子的年紀愈高，理論上記憶力就要愈好，因此所採用的張數將會愈多。

【遊戲叮嚀】 ．利用撲克牌配對，主要訓練孩子視覺記憶的能力，因此在認知層面上，孩子一開始要認得彼此牌面上圖案及數字的差別，再經由視覺記憶記住每張牌的位置，在翻牌時回憶這些牌的位置，準確翻出相同的牌。

親子一起玩認知遊戲：撲克牌配對（KidsPlay親子就醬玩提供）

◎更多精采內容請見： 書 名：阿鎧老師10天就看到成效的感統遊戲>>好書這裡買 出版社：新手父母 作 者：張旭鎧 坐不住、不專心、走一下就喊累、容易撞到，寫功課慢吞吞、做事三心二意、輕輕一碰就喊痛，孩子可能是感覺統合訓練不足！

《阿鎧老師10天就看到成效的感統遊戲》書本封面

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】

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