【親子遊戲】孩子唔專心、粗心大意？玩「藏彈珠」訓練視覺整合

【案例】 八歲的小希，學習成績明顯落後，在學習上也出現許多狀況：中文課時，念課文會漏字或跳行；美勞課時，經常找不到擺在眼前的彩色筆；體育課時，球朝他滾過來，而且球速不快，但是小希卻總是踢不到，或把球踢歪；考試時會漏寫題目。爸媽和老師都覺得小希是因為不專心、粗心大意。爸媽帶小希掛心理科，希望能從專注力着手，後來才發現，原來小希是視覺整合發生問題。

爸媽帶小希掛心理科，希望能從專注力着手，後來才發現，原來小希是視覺整合發生問題。（Gettyimages／視覺中國）

視覺──視知覺整合的複雜過程

視覺整合是個很複雜的處理過程，不單指眼睛而已。人從眼睛得到訊息，經由神經傳遞到大腦枕葉的視覺區呈像，幫助我們對於環境的一切能夠有所認知。成人的一天當中，有將近百分之八十的活動都需要視覺協助，對兒童來說比例更高，因為兒童大部分的時間都着重在視覺的學習。

當孩子沒有注視老師、黑板或課本，我們就會覺得孩子上課不夠專心，然而當老師點名請孩子回答剛剛的授課內容，這類孩子通常對答如流，這代表孩子並非不專心，而是他的學習方式不在於視覺。

由於大部分的學習需仰賴視覺，因此我們必須增強孩子的視覺整合能力，不僅要讓孩子看得快、看得懂，更要幫助孩子將所看到的資訊加以吸收整理，內化為自己的知識，而這不僅是視覺整合而已，還包括了更上一層的「視知覺」；就像是拿相機拍照，只要能對焦，照得夠清楚，我們就會說這是視力良好，然而牽扯到構圖，或者是照片裏面所拍攝的人物景物的含意，就是我們所謂的視知覺。

張老師的小提醒

依孩子的視覺發展給予適當的生活安排從兒童的發展角度來看，三歲時視力才能達到1.0，因此太早讓孩子閱讀，或是要求孩子更精細的注視某件物品，並不恰當。五歲兒童的視覺運作靈活度及眼球控制能力才能接近成人。因此我們必須針對孩子的視覺發展程度，給予適當的生活安排，才不會對孩子的視覺產生傷害。

此外，六歲之前，孩子的視野比較狹窄，無法注意到周遭所有的環境變化，因此在帶領孩子進行某些具有安全考量的事，例如穿越馬路時，必須提醒孩子，利用轉頭的方式觀看左右來車。

孩子的視野比較窄，過馬路時需提醒孩子注意來車。（KidsPlay親子就醬玩提供）

親子一起玩視覺遊戲：藏彈珠

適合年齡：3 歲以上

【道具】紙杯、彈珠。

【準備】將三個紙杯倒蓋在桌上或地上，準備一顆彈珠放旁邊。

【準備】將三個紙杯倒蓋在桌上或地上，準備一顆彈珠放旁邊。（KidsPlay親子就醬玩提供）

【玩法】

1）請孩子將彈珠放在任何一個倒蓋的紙杯中，媽媽任意移動紙杯，請孩子注視着剛剛藏着彈珠的紙杯，大約移動十次後，請孩子找出彈珠藏在哪個杯子裏。

2）如果孩子輕易的找出來，我們可以增加移動次數和速度，訓練孩子視覺的追蹤能力。

簡單一點的玩法

在紙杯上貼不同顏色或圖案的貼紙，例如孩子將彈珠放在貼着紅色貼紙的杯子裏，我們可以請孩子在杯子移動的過程中追視紅貼紙的杯子。但有些孩子會取巧不追視杯子，等最後才直接去翻開紅貼紙的杯子。父母可以在孩子不注意的狀況下，偷偷拿走彈珠、或放在別的杯子，等孩子發現彈珠不在杯子裏，再提示孩子一定要仔細、觀察、看着杯子的移動。

困難一點的玩法

將三個杯子中的兩個杯子裏，分別放入紅色彈珠和藍色彈珠，任意慢速移動三個杯子大約十次，請孩子在杯子移動時，同時注意並記憶藏有彈珠的杯子，最後再請孩子翻出某一顆彈珠，例如找出藍色的彈珠或紅色彈珠。這除了提升視覺追蹤的能力外，也提升一心多用、同時注意兩種以上物品的能力。

親子一起玩視覺遊戲：藏彈珠（KidsPlay親子就醬玩提供）

【遊戲叮嚀】

1）請孩子等到彈珠都停止滾動之後，再去撿拾其他的彈珠，否則孩子容易踩到滾動的彈珠而跌倒，造成危險。

2）爸媽在滾動彈珠時，要依據孩子的能力調整滾彈珠的速度，以免孩子過於興奮而忽略了自己的安全。

◎更多精采內容請見： 書 名：阿鎧老師10天就看到成效的感統遊戲 出版社：新手父母 作 者：張旭鎧 坐不住、不專心、走一下就喊累、容易撞到，寫功課慢吞吞、做事三心二意、輕輕一碰就喊痛，孩子可能是感覺統合訓練不足！

《阿鎧老師10天就看到成效的感統遊戲》書本封面

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】