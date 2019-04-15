中國奧數第一人孫路弘兒時開竅　多得爸爸跟他玩這數學遊戲

爸爸總是能夠猜對，我不知道是怎麼回事，爸爸讓我自己想。隨便想一個數，我想的是8，不告訴爸爸。他讓我乘2，我得到了16，然後讓我加6，就是22，又讓我除2，當然，就是11了，減去我之前想的8，爸爸說，是不是3？ 以上摘自我的日記。 文：孫路弘

日記中有關猜謎的活動很多，留在我記憶中的，卻是這個數字猜謎，我學會了，並在同學們中間玩，自己得意，那個心情其實就叫成就感。

有關數字的遊戲，透過各種猜測和嘗試，不僅讓我的心算能力提高了，而且對數學運算過程中的規則和次序也更加熟悉了。實際上，老師讓學生做大量習題，也是為了讓學生熟悉，不過那種熟悉的過程容易導致孩子不喜歡數學，這個代價有點大。我爸爸的做法，卻是透過猜謎的方式，讓還是孩子的我來回反覆折騰，折騰的過程中，也就熟悉了。

其實這個把戲的背後，就是一整套代數原理。當初爸爸與我玩這個遊戲的時候，讓我拿紙筆把每個步驟都寫下來，如以下所示：

第一步：想好一個個位數。 第二步：乘以2。 第三步：加6。 第四步：除以2。 第五步：減去想好的數。

每次得到的答案都是3，我嘗試了所有的個位數，從1到9，都是如此。然後，我嘗試了稍微大一點的數，比如25，結果也是如此。於是，我用學校老師教的四則運算，再遵循爸爸給我養成的習慣，每個步驟都寫下來，就得到了下面這個算式，如下圖所示。

數字遊戲的算式。（KidsPlay親子就醬玩提供）

然後，你是不是發現訣竅了？我完全可以改進這個遊戲，讓最後的答案是4，也可以是5，甚至可以是任意一個數，關鍵都是在第三步，指令所給的加上的那個數的一半，就是最後的答案。比如，你看那個6，這個地方如果換成8，也就是說第三個步驟，我給的指令是加8，那麼，最後的數字就是4。我就可以猜是4，肯定也是對的。

然後，我還可以乘以3，然後加15，再除以3，最後就是5，無論你最初的那個數是什麼。如果你真的羅列過所有步驟，你自己就能夠看出訣竅在哪裡，這就是把戲的底牌。

第一步：想好一個數，隨便是多少。 第二步：乘以3（練習你的乘法心算呢）。 第三步：加18（練習你的加法心算呢）。 第四步：除以3（練習你的除法心算呢）。 第五步：減去你之前想好的數（練習記憶力，以及減法心算）。

其實，不用第五步也可以。讓對方告訴你現在是多少，然後你自己在心裡做一個口算，減去6，就能夠猜到對方最初想好的數。這也是一種玩法。如果孩子讀小學三年級以下，第一個想好的數就控制在20以內；如果孩子讀小學三年級以上，那100以內的數都可以，反正練習的都是心算的能力。

數學學習要培養的是思考能力，而思考能力再進一步就是抽象思維了。抽象就是把具體的數字變成抽象的符號，數字與符號都參與同樣的運算過程，而符號保留下來，維持最初的樣子，如下圖所示。

抽象就是把具體的數字變成抽象的符號，數字與符號都參與同樣的運算過程，而符號保留下來，維持最初的樣子。（KidsPlay親子就醬玩提供）

我認為，我爸爸肯定沒有學過教育心理學，完全不懂兒童認知過程的規律。他不懂，可是他做的事情竟然完全符合認知心理學。整個猜謎過程中，我的表現以及大腦中形成的認識、習慣、收穫，就如同以下所示：

興趣的鞏固 加減乘除運算的熟練 內在規律的挖掘 記憶力的反覆打磨

真數學，真正的數學課，真正的數學思維，還是來自思維的訓練，而不是記憶力的訓練；也是來自理解力的提高，而不是模仿的熟練。

◎更多精采內容請見： 書 名：孩子不再討厭數學＋孩子不再害怕數學（套書） 出版社：時報出版 作 者：孫路弘 作者孫路弘曾是中國奧數第一人，他認為當孩子已對數學感興趣之後，便可以開始培養孩子的數學思維。他透過童年趣事和學數學的過程，融合兒童數學認知次序及心理學，帶領父母構築孩子的數學思維。當孩子成長到9~10歲的階段，學習方式將從觸覺轉換成視覺，因此可藉由畫圖、書寫的動作，或是透過遊戲來學數學。

《孩子不再討厭數學＋孩子不再害怕數學》書本封面

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】

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