【巴斯夫小小化學家】免費工作坊及科學劇場　學習以化學解決難題

還有兩個多星期便是復活節長假，相信爸媽正為給子女安排節目而頭痛。為培養兒童對科學的興趣及好奇心，深受家長歡迎的「巴斯夫小小化學家」再次與香港科學館合辦年度科學盛事「香港科學節」，並於復活節期間舉行6場「巴斯夫小小化學家實驗工作坊」及8場「科學劇場: 巴斯夫小小化學家」，讓小孩學習以科學頭腦解決日常生活的大小難題。

「巴斯夫小小化學家實驗工作坊」是一個為6至12歲的小朋友而設的免費互動化學教育活動，小孩可透過簡單、安全又富趣味性的實驗，發掘化學的奧妙。今年的實驗工作坊將以2018年「巴斯夫小小化學家–實驗挑戰賽」的勝出實驗「薑汁撞奶」為主題，參加者可嘗試利用簡單的實驗室材料及食物素材，解開這傳統甜品背後的化學原理。

如活動當日未能親身參與，亦可瀏覽「小小化學家」網上互動實驗室，觀看互動模擬實驗，由淺入深學習。

吹氣球唔洗用氣？

在科學劇場，導師將以互動形式示範如何不費吹灰之力，把不同的材料混合，便能像施魔法般能把氣球吹脹，為觀眾帶來一場精彩的科學現場表演。

巴斯夫小小化學家實驗工作坊

日期：2019年4月22至23日

時間：上午11時至下午12時、下午2時30分至3時30分、下午4時至5時

地點：香港科學館實驗室

年齡：6至12歲

參加方法：在每節活動開始前一小時，於地下課室外派發門票。名額有限，先到先得，派完即止（*每位參加的小朋友限取一張門票，門票派發時小朋友必須在場）。費用全免，活動將以粵語進行。

科學劇場: 巴斯夫小小化學家

日期：2019年4月22至23日

時間：上午11時至11時45分、下午1時45分至2時15分、下午2時45分至3時15分、下午3時45分至4時15分

地點：香港科學館二樓展廳示範劇場

年齡：適合任何年齡人士

參加方法：即場入座，座位先到先得，費用全免，惟參加者須持有科學館當天有效門票，活動將以粵語進行。