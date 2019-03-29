【教師壓力】制度封閉轉職難　前校長陳葒：自顧不暇點支持學生？

近日，教育界發生教師輕生的事件，令更多人關注教師的壓力。「陳校長免費補習天地」的創辦人陳葒曾擔任直資中學的校長，深明教育界的機制漏洞，了解教師的壓力來源，今年將繼續由他牽頭舉辦「全城關懷學生行動日」，加入關懷老師的元素。「連教師都自顧不暇，又如何支持學生？」陳葒問。

（資料圖片） 自去年開始，陳葒校長召集了一群有心人，把每年復活節前的最後一個星期五定為「全城關懷學生行動日Roly-Poly Day」，以三色不倒翁為標誌，籲全城關心學生，去年為3萬名中小學生訂立不倒承諾。就今年出現教師輕生的事件，銳意在今年的行動日中加入關懷老師的元素，亦歡迎教師加入訂立不倒承諾。 曾於直資中學擔任校長的陳葒直言：「這是一個表態行動，亦希望老師有負面衝動時，見到不倒翁時，也會停一停、想一想，或者會有幫助。」他明白未必能即時為教師紓緩工作的壓力，「但我認為必定要做點事，讓他們知道有人支持。」

教師長期處於高壓的工作環境

教師的工作看似「薪高、糧準、假期多」，其實並不盡然。「老師其實長期面對辛苦、高壓、繁重、沒有私人空間的工作環境之中，假如再加上人事問題，是非常難去承受。」陳校長說。

教師每天工作16、17小時，放工回家可能仍要改簿和備課，負擔沉重之餘，面對「縮班殺校」的政策問題、團隊及管理層的校政問題，更是令教師的壓力百上加斤。「有時團體的支援、良好的工作氣氛可以紓緩到老師的壓力，但相反亦會成為壓死駱駝的最後一根稻草。」陳校長說。

（資料圖片） 他認為，教育界較其他業界是一個較封閉的系統，教師在轉行、轉校的流動性較低，學校也不會輕易「炒人」。「人生流流長，總會遇上幾個不喜歡自己的人。」萬一那個是上司的話，教師難走，上司更是難走，結果成為「累鬥累」的局面。 「教師入行，很多時緊抱『我想教書』的理想，為了理想，很多時候只能死忍，忍不住就或是病、或是走。」即使轉行，他們能選擇的行業也不多。「當然，在學校中也有Hea的老師。結果Hea的老師做了中層，死忍中、『未識死』的老師就在底層，或者有能力也不想升職，形成劣幣驅逐良幣的情況，最終影響教學質素。」他補充說。

（資料圖片） 管理層需守住某些宗旨 「我相信老師要是不用做『招生』的工作，必定會輕鬆很多。」陳葒直指，老師帶隊比賽、交流團的背後，工作量其實相當驚人，「比賽得益只是幾個學生，事實上參與比賽都是為了校譽、招生」。活動、會議愈來愈多，假期就愈來愈少，「所以好多老師一放假就旅行叉電，不過回來一會又用完」。 在「縮班殺校」的教育政策下，再加上每年的自評、外評，額外增加老師的工作和壓力。大環境或者在一時三刻難以改變，但陳葒認為管理層亦能當中作出調節。「不需每項資源都要爭取，覺得人有我沒有會蝕底；不需每項自評都要做到100分；也不需做得多於教育局要求，管理層要幫忙擋走一些『九唔搭八』的政策，要有勇氣放棄『某啲嘢』，去守住『某啲嘢』。」