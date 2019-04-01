【兒童急救】擦傷傷口有玻璃、泥沙　急救時小心愈推愈入

小朋友活潑好動，稍為「睇漏眼」，隨時發生意外！父母學到基本的急救方法，便可以用正確的方式幫助受傷的孩子，避免他們傷上加傷。《01親子》一連5集，邀請了香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理為我們講解孩子常見的意外，以及正確的急救知識，及時拯救孩子的性命！ 攝影：朱潤富 拍攝：繆鈞堤 剪接：林宛津

小朋友跑跑跳跳，時有損傷。擦傷是兒童最常見的意外，而他們發生意外的地點未必是平滑、清潔的地方，更可能在受傷的時候，傷口混入了異物，如泥沙和塵垢，甚至是玻璃等。 香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻（Barbara）建議，當小朋友擦傷時，第一步可用清水，先沖洗傷口，嘗試把傷口的異物沖走。一般在戶外，較易找到的清水便是樽裝水，以減低傷口受感染而發炎的機會。然後家長可為小朋友的傷口止血，止血後如果仍有可見的異物在傷口之中，家長不宜立即為傷口敷上繃帶或膠布，可用布料或毛巾在傷口的外圍鋪墊一層，才進行包紥，然後立即帶小朋友求醫。

如果傷口中的異物是玻璃，或是其他細小的物件，建議立即求醫，讓醫生幫忙清理，家長不宜自行清理。「因為玻璃碎太細，嵌入了皮膚之中，我們自行去清理時未必看到太細的碎片，可能會不知不覺把碎片推入傷口之中。」Barbara建議，在這種情況下先求診為佳。

正確急救步驟：

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