【活動回顧】首試新興運動　家長大讚：好玩又啱一家大細！

01親子與民坊、中國香港新興運動協會合辦的新興運動試玩日於上個周末已順利舉行，一眾大人小孩在教練的指導下，首次接觸匹克球、躲避盤、家庭羽毛球和足毽。有家長大讚新興運動十分適合家庭同樂，更希望未來繼續舉辦類似的運動。 攝影：黃寶瑩

匹克球球拍較短，幼兒也能掌握。 對小孩來說，新興運動的器材十分新奇，活動甫開始便雀躍地跑跑跳跳，不消15分鐘已滿頭大汗。匹克球的球拍較短、球網較矮，接發球時難度較低；家庭羽毛球採用海綿羽毛球，即使過於大力，球亦不會「打到無雷公咁遠」，對於還未懂得控制力度的小孩來說最適合不過；教練們又搬出九宮格龍門、鐵架等目標物，讓小孩玩躲避盤時有不同的目標。

李先生和太太、女兒玩得極之投入。 與太太和女兒一同參加的李先生表示這是首次接觸新興運動，他認為這是屬於家庭同樂的運動，不需要太專業的技術、容易上手，他們三人特別喜歡匹克球和躲避盤。李先生亦大讚翻新後的啟業運動場，指半露地的運動場比室內場地更好，既可以接觸陽光，又不怕雨天影響。他更希望全港18區都可以定期舉行類似的運動日，讓市民有更多機會接觸各式運動。 精彩相片回顧

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