【兒童急救】小孩撞傷頭部處理方法是如何？　專家：家長要先冷靜

小朋友活潑好動，稍為「睇漏眼」，隨時發生意外！父母學到基本的急救方法，便可以用正確的方式幫助受傷的孩子，避免他們傷上加傷。《01親子》一連5集，邀請了香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理為我們講解孩子常見的意外，以及正確的急救知識，及時拯救孩子的性命！ 攝影：朱潤富 拍攝：繆鈞堤 剪接：林宛津

看到小朋友受傷，家長首先要冷靜。 當小朋友撞傷頭部出血，家長一般看到亦會大感驚訝，徬徨無助；而小朋友亦會因為傷口疼痛而大哭，情況或許會一片混亂。在這個情況之下，香港紅十字會醫護服務部急救訓練經理戴穎嫻（Barbara）則建議家長首先要冷靜，「我們很多時看到家長心疼小朋友，亦跟小朋友一樣失去冷靜。但家長不冷靜下來，小朋友便更加激動」。因此，在處理小朋友的傷口前，首先父母要保持冷靜，安撫孩子的情緒，一邊安慰他，一邊處理傷口。

施用「直壓法」止血

而頭部撞傷、擦傷流血，原則上的急救處理程序是和股體受傷相若，清洗傷口、止血和包紥，但因為頭部是呈圓形，所以包紥的用具和方法會有點不一樣。當小朋友的頭頂出血，父母可先試用「直壓法」為孩子止血，即是直接用敷料壓在傷口上，施加適當的壓力，幫助傷口停止出血。

頭部的包紥主要會用上三角巾，像頭巾般進行包紥。有家長見小朋友的頭有瘀傷，也會拿出熱雞蛋在傷口上滾動，說是能夠「散瘀」，惟Barbara指「碌雞蛋」在急救學上並沒有研究說有沒有效用，「而冰敷則是有建議的，來減輕痛楚和防止傷處腫脹」。 小朋友撞傷頭部，父母如怕傷及骨頭或腦袋的話，建議在急救後帶傷者求醫，再作檢查。

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