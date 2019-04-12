大埔銘恩小學入夜後變社區飯堂　學生當義工派飯為區內長者送暖

新界婦孺福利會基督教銘恩小學（下稱銘恩小學）從1月下旬開始，逢星期一、三、五黃昏6時起，把操場變成飯堂，為過百名大埔區獨居長者派發由惜食堂在深水埗工場提供的免費飯盒，校長何彥輝希望校盡其用之餘，也提供機會予學生回饋社區。 攝影：歐嘉樂

星期五傍晚，你與孩子會做什麼？可能是準備享用晚餐，也可能是趕著完成功課。大埔銘恩小學一年級學生姚靖在平日上體育課的雨天操場轉來轉去忙過不停，與媽媽及姊姊服務著正在學校用膳的長者，為他們遞上紙巾、送上水，十分賣力。

看到記者的鏡頭，姚靖顯得有點怕醜，姚靖媽媽說：「我們曾在其他地方試過派飯，知道學校有這個活動，立即參加，細妹年紀尚小可能未知自己為什麼這樣做，有時放學會說累說餓，但每次叫她來幫手，她又爽快答應。」三年級的姊姊姚翊，雖然不是銘恩小學的學生，但同樣賣力投入。

銘恩小學一年級生姚靖與媽媽和姊姊姚翊常常參與學校的義工服務。 那邊廂同樣勤快在盛著飯菜的，是在銘恩小學任教中文科的周燕洲老師，在香港當老師工作量大，但她逢星期一放學後，仍自願留校做義工。她說：「時間是自己安排，不會阻礙處理校務，平時我也會做義工，現在那麼方便，放學行幾步就可以做義工，我很多同事也會自發參與。」 她認為老師的工作是教育香港下一代，做義工亦一樣是身教下一代，只是表達方式不同。除了銘恩小學的師生及家長，惜食堂與銘恩中心也會派出義工前來協助，周老師每次看到大家群策群力完成任務，既深刻又感動。

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新界婦孺福利會基督教銘恩小學校長何彥輝，身體力行為長者派飯。 校長親力親為搬枱派飯 一手策劃派飯活動的何彥輝校長，除了生病之外，從不缺席每次派飯活動，以身作則由派飯到歡送長者，搬枱疊櫈也親力親為。他笑言每到五時半，便自然想來跟老人家打個招呼，問候一下，感謝他們來到學校。活動雖剛起步仍在摸索階段，但由飯堂的出入口安排，飯桌與椅子的擺位，盛飯派飯的流程，他邊做邊檢討，希望可以進行得更暢順，更便利長者。

學校顧問朱子穎的穿針引線

對於惜食堂的配合與協助，何校長深感佩服。「惜食堂的幫忙已是極致，當初在學校顧問朱子穎的介紹下認識惜食堂，很佩服惜食堂幫助老人家之餘，還會站在他們的角度考慮， 要令老人家吃得舒服自在、有尊嚴；同時，感謝銘恩中心協助邀請長者參予，沒有長者成不了事。政府提供這間校舍給我們辦學，但每日五時多，學生放學校舍關門，覺得浪費了資源很可惜，何不將它開放給社區？讓更多人可以享用這個空間。」

小學生的力量可以是無限大 除了地盡其用外，何彥輝校長更希望學生透過親身參與義工服務，感受到回饋社區帶來的歸屬感與滿足感。「小朋友拿著水壺為婆婆斟水，或者向老人家遞上紙巾，都已經是一個幫忙，很想讓他們知道自己年紀雖小，但也有力量可以幫助別人 ，回饋社區。」

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