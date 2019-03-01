【潮濕天氣】濕度高腸病毒有機可乘　中醫教驚蟄前強身保健方法

過了農曆正月便正式踏入春天，根據中國傳統十二節氣，每年「驚蟄」（蟄音為 「直」）起計，雷鳴開始，把冬眠的動物、昆蟲、植物喚醒，對於生活在南方的香港家庭來說，同時霉菌、濕氣及細菌亦大量滋長。
兒科臨床經驗豐富的中醫師李國手，建議大家可從內服及外用兩方面著手，對抗春溫濕氣帶來的不適症狀。「今年驚蟄的日子是 3月5日，首先飲食上面集中去除體內濕氣，同時減慢濕氣的增長速度；第二是抑制家居中的霉菌不停滋長。利用食療及家中放置二味中藥香囊，雙管齊下增強春天抵抗力，而且做法簡單，適合全家使用。」
攝：許珞珩
痾、嘔是兒童在驚蟄後易見症狀。(Getty Images)
中醫師李國手建議家長首先要從小朋友飲食方面入手，盡量避免小朋友飲用冰凍飲品及進食膩滯食物，從而減輕腸胃的負擔，有效集中對抗腸胃病毒。
他說：「除冰凍及膩滯的食物外，如果小朋友年滿3歲，可盡量減少乳製食／飲品，因為乳製類食品容易令到腸胃感覺飽滯，加重腸胃消化負擔，影響胃口。在西醫學角度來說，春季是較易出現腸胃炎、手足口病，水痘，諾沃克病毒的傳染病毒；而中醫學角度濕氣一旦積聚在脾胃，功能減弱，便容易讓病毒乘虛而入，最常見出現屙嘔症狀，故此階段要保住腸胃健康， 強壯脾胃，自然就可以預防受感染。」另外，在春節期間常吃的糕點，驚蟄過後就不宜再吃，以免增加腸胃負擔。
以下是李醫師為家長推薦兩款湯水飲品，適合在驚蟄時煲給小朋友服用。
土茯苓扁豆煲瘦肉湯（適合三歲以上飲用）
乾身土茯苓（許珞珩攝）
（四人家庭份量）
材料：
1.新鮮土茯苓 四両 或 乾身土茯苓 二両
2.扁豆 四兩
3.瘦肉 適量
4.水 3公升
做法：
3公升水煲成四到五碗
中火煲個半至兩小時即可
生薏米水開奶
生薏米（getty images）
如果一至三歲的小朋友需要飲用奶品， 而年紀較少未必習慣喝湯，可煲生薏米水開奶服用。
（一人份量）
材料：
生薏米 約20粒
水 500毫升
做法：
500毫升水約兩碗半水
以中火煲起至一碗水約150毫升
加入奶粉即可飲用。
自製香囊防霉抗菌製法簡單， 將蒼朮及石菖蒲平均放進茶包袋即成。（許珞珩攝）
自製香囊防霉抗菌
除了內服湯水之外，中醫李國手還教家長自製香囊放置家中，有效針對春溫，具防霉抗菌之效。他說：「時下不少家長也會在小朋友身上掛上有消毒殺菌功效的襟章，其實古時人類流行在身上掛一個香囊，只要選用適合時節的材料，是有預防疾病之用。家長可以自己製作，只需放入兩味中藥材料，在驚蟄前夕擺放在小朋友的房間、書包，甚至大人的睡房，所有濕氣重的地方，即可防霉；放置期為一個月左右，如發現香囊氣味變重，或出現一些小昆蟲， 掉丟並重新製作便可。」
材料：
茶包袋（或疏氣袋子)
蒼朮 一両
石菖蒲 一両
製法：
將蒼朮及石菖蒲平均放進茶包袋
放置在小朋友睡房、床邊即可。
註：以上食療只供參考，各人體質不同，服用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。