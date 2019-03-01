【潮濕天氣】濕度高腸病毒有機可乘　中醫教驚蟄前強身保健方法

過了農曆正月便正式踏入春天，根據中國傳統十二節氣，每年「驚蟄」（蟄音為 「直」）起計，雷鳴開始，把冬眠的動物、昆蟲、植物喚醒，對於生活在南方的香港家庭來說，同時霉菌、濕氣及細菌亦大量滋長。

兒科臨床經驗豐富的中醫師李國手，建議大家可從內服及外用兩方面著手，對抗春溫濕氣帶來的不適症狀。「今年驚蟄的日子是 3月5日，首先飲食上面集中去除體內濕氣，同時減慢濕氣的增長速度；第二是抑制家居中的霉菌不停滋長。利用食療及家中放置二味中藥香囊，雙管齊下增強春天抵抗力，而且做法簡單，適合全家使用。」

攝：許珞珩