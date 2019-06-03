只識Omega-3？營養師教卵磷脂同樣有助考試　這些食物含量最豐富

之前講解了omega-3奧米加三脂肪酸，今日介紹的卵磷脂也是脂質的一員，是細胞膜、大腦及神經組織的重要構成部份。 文：黃詩田Melissa（國家營養師）

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許多人聽聞卵磷脂可防止膽固醇在血管壁沉積，從而預防動脈硬化，並可預防和改善肥胖。原來卵磷脂也是合成神經傳導物質不可或缺的材料，助大腦儲存資料和傳遞信息，故能提升記憶力及集中力，甚至對失智症也有療效。

在日本甚具人氣的「營養薯角」，以薯仔包裹豆腐、蔬菜和魚肉，營養豐富又可口，是小朋友的至愛。

日本小朋友愛吃的「營養薯角」便含豐富卵磷脂。（Rakuten Recipe）

雞蛋、大豆，以及豆漿及豆腐等豆製品皆富含卵磷脂，這些食物的蛋白質也豐富，以此作早餐，小朋友的學習力能大大提升。

合桃等堅果以及芝麻也含卵磷脂，家長可給小朋友作為小食。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：「增強腦力 考試更醒」系列３《卵磷脂 —— 神經傳導的關鍵》】

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