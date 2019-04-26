營養師教返學考試前早餐食呢幾樣嘢　可增強記憶力及思考靈敏度

如何幫助小朋友提升腦力，讀書考試更得心應手？所謂「We are what we eat」，我們將從飲食著手，助小朋友增強記憶力的同時，思路更清晰敏捷。 文：黃詩田Melissa（國家營養師）

美國哈佛大學的研究顯示，一頓高蛋白早餐不僅可以讓血糖緩慢上升至120毫克的高水平，並維持這高水平達6小時。血糖穩定，自然能令記憶力增強，注意力集中。此外，蛋白質中的酪胺酸是生產腎上腺素及多巴胺等神經傳導物質的原料，能令思考靈敏，提升學習效率。

許多大學均做過類似研究，得到「人體能否維持充沛活力，端視早餐所吃的蛋白質含量而定」的結論。

看看哪些食物含較豐富蛋白質！（點圖閱讀）↓↓↓

早餐除蛋白質外，或會配以碳水化合物，當中以全麥麪包或糙米粥等富含維他命B的穀類為佳；「三白」（白米、白糖、白麵粉）製成的食品及富含化學添加劑的加工麵包容易導致飯氣攻心和其他健康問題，可免則免。在進食碳水化合物之前，先進食蛋白質，讓酪胺酸先進入頭腦，頭腦就更加清晰。

營養師黃詩田的推薦：

家長可以為自己和小朋友炮製糖心蛋牛油果全麥三文治作早餐，美味又健康。 冬天上學／上班前喝一杯熱豆漿，溫暖又醒神。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：「增強腦力 考試更醒」系列１《高蛋白早餐》】

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