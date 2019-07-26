男女大腦結構不同！一文看清孩子先天優勢、弱點及最有效學習方法

男人來自火星，女人來自金星？是長大成人之後才有這樣的差異？還是男生女生天生有別？研究結果顯示，原來男孩、女孩從腦部構造開始，就有各自的傾向與優勢！

男孩腦天生傾向

男孩天生就是個行動派！比起女生好動許多，空間認知、數理能力較優秀，通常也較膽大、衝動，或者說欠缺思考？！

「走！去打球！」

曾有個這樣的實驗：把9個月大的嬰兒放到房間裡，女嬰會一直觀察媽媽的反應，男嬰則不理會媽媽的反應與提醒，自顧自地東摸西碰，探索環境，而這也是由於男女大腦構造有所不同的關係。女生的前額葉、前扣帶和腦島體積要比男生的大，所以女生天生就比較會察言觀色。我們也常說女生會比較貼心，其實這個貼心來自於前扣帶，也就是主掌人際關係、社會依附系統的地方。例如，在家裡常會發現，媽咪臉色不好時，當姊姊的很容易就會查覺，因而知道不要去招惹媽媽、或問問媽咪是否身體不適。而這時，當弟弟的通常都還在狀況外。由此也可知道，男生常見的人際關心方式就是一起打場球，而女生們就比較會彼此噓長問短。

男孩天生就是個行動派！比起女生好動許多。（GettyImages／視覺中國）

瞎起鬨、易衝動

雖然女生天生前額葉較大，在直覺、解讀方面較具優勢，但還是需要後天的培養和訓練才能保持並發揮所有功能。大腦結構很多部分是左右腦各有的，像視丘、下視丘、杏仁體等。在做判斷和決定時，有些東西必須經過資訊上的交流與審核，比如右腦的杏仁體在接收事情時會接收到一個輪廓與概要，左腦記住的則是小細節，而女生在這部分的溝通與整合會比較快速。女生較常給人「思而後動」的印象，是因為天生杏仁體比較小，所以比較不會衝動；男生則比較容易被起鬨、人來瘋，當一群人玩得很high時，只要有人帶頭說要做冒險之事，男生比較容易直接加入，而女生因為杏仁體結構較小，對衝動一事也會比較慢熱，常常會先觀望一陣子再說。也許女孩有些時候並不是真的那麼理智、愛思考，只是比較不容易衝動而已。

女兒像tomboy嗎？

Tomboy是用來形容很男孩子氣的女生，喜歡做既定印象裡屬於男生愛做的事情，比如爬樹、騎馬打仗等。多數女生還是比較喜歡玩扮家家酒等遊戲，這也呼應了前述，即前額葉的構造使得女孩子自然對人際溝通的遊戲很有興趣；男孩子則大多喜歡和肢體、冒險有關的遊戲。

也許女孩有些時候並不是真的那麼理智、愛思考，只是比較不容易衝動而已。（GettyImages／視覺中國）

數理能力強，為何考試成績仍不理想？

為什麼我們覺得男生的數理能力比較強呢？因為男生的頂葉發展比女生快。頂葉負責空間及距離，而男生平常會用頂葉和前額葉思考，女生通常只用前額葉思考，所以在數學、科學與邏輯能力上，男比女強的原因就在這裡。而有一點需要注意的，就是男生的腦體積比較大，所以成熟速度會比女生慢，因此造成以下情況（點圖了解男女差異及對成績影響）↓↓↓

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腦科學Point

統計上，男生學習靠頂葉和前額葉，對圖像學習的吸收度也很高，到後來會慢慢開始可以控制自己的衝動，小肌肉慢慢發達，書寫上沒有問題，語言能力也慢慢趕上。而女生到了高年級或國中時，由於月經週期改變的影響（如雌激素、黃體素的分泌），致使記憶力、理解力方面或多或少會受限，這對學習表現上也可能有影響。

可是學校裡的考試常常是考記憶，所以在低年級時，小男生的成績通常不比女生的理想。（GettyImages／視覺中國）

女孩腦天生優勢

女孩從小就喜歡觀察及模仿大人，情感也比男孩豐富許多！因此教養女寶寶通常會比較耗心思喔～。

女生天生較貼心

當卵子與精子相遇的前6週，每個人其實都只有「女生的腦子」，6個禮拜後，具有Y染色體的受精卵開始促使母體分泌雄性激素－睪丸酮，從此時起，男生和女生的腦子才會開始不一樣。男生出生以後，腦內還有殘存的睪丸酮，所以男生通常比女生好動。除睪丸酮外，男生腦中的杏仁體體積比女生的大2.5倍，同樣容易讓男生比較容易好動、衝動。反之，女生的XX染色體繼續生長，其掌控溝通與解讀的神經元也就繼續快速生長，所以女孩天生較貼心。

女生聽覺較為敏銳

由於語言能力的發展，女生和多元智能中的語言文字智能較高的人比較會使用聽覺學習。這也由於在構造上，女生的聽覺比男生敏銳的關係。前陣子有個研究發現聽莫札特音樂對早產兒有益，其實類似的實驗之前就做過了。在早期，研究團隊便開始研究如何有效呵護早產兒。結果發現，經由撫觸而使早產兒感受愛的關懷，他們可以因此而容易增重，也就能提早出院。

在此經驗之後，研究人員嘗試放音樂給早產的Baby聽，結果女寶寶比男寶寶提早兩星期出院。研究團隊開始討論為什麼會出現這樣的結果，其中有人就說了：「妳們音樂放那麼小聲，誰聽得到？」這時女醫生們才驚覺，原來女性覺得剛好的音量，男性竟然是聽不到的。於是當他們把音樂音量調大聲後，小男生便也能提兩星期出院。這也就說明，看電視時男生開的音量為什麼總是比較大聲，而在班上為什麼總是聽到老師跟小男生說，「說話小聲一點！不要再大吼大叫！」

女生的XX染色體繼續生長，其掌控溝通與解讀的神經元也就繼續快速生長，所以女孩天生較貼心。（GettyImages／視覺中國）

女生聽覺較為敏銳

由於語言能力的發展，女生和多元智能中的語言文字智能較高的人比較會使用聽覺學習。這也由於在構造上，女生的聽覺比男生敏銳的關係。前陣子有個研究發現聽莫札特音樂對早產兒有益，其實類似的實驗之前就做過了。在早期，研究團隊便開始研究如何有效呵護早產兒。結果發現，經由撫觸而使早產兒感受愛的關懷，他們可以因此而容易增重，也就能提早出院。

在此經驗之後，研究人員嘗試放音樂給早產的Baby聽，結果女寶寶比男寶寶提早兩星期出院。研究團隊開始討論為什麼會出現這樣的結果，其中有人就說了：「妳們音樂放那麼小聲，誰聽得到？」這時女醫生們才驚覺，原來女性覺得剛好的音量，男性竟然是聽不到的。於是當他們把音樂音量調大聲後，小男生便也能提兩星期出院。這也就說明，看電視時男生開的音量為什麼總是比較大聲，而在班上為什麼總是聽到老師跟小男生說，「說話小聲一點！不要再大吼大叫！」

音樂的魔力

多數針對所謂的莫札特音樂效應進行的研究，重點都放在探討是否有助增進智力；較新的研究則發現它還有幫助早產兒成長和增重的功效。研究人員把小嬰兒聆聽30分鐘的莫札特音樂後的休息代謝率，和他們平常的休息代謝率作比較，發現莫札特音樂可以讓小嬰兒的代謝率減緩百分之13，以減低能量消耗，作用時間大約持續10到30分鐘。過去也有研究發現，相較於其他古典音樂，莫札特的樂曲在減少成年病患發病上，具有更明顯的效果，這有可能和莫札特樂曲旋律重複頻率高有所關聯。因為這種比較規律性、感覺更合諧的音樂結構，更容易和大腦發生共鳴。

這也就說明，看電視時男生開的音量為什麼總是比較大聲，而在班上為什麼總是聽到老師跟小男生說，「說話小聲一點！不要再大吼大叫！」（GettyImages／視覺中國）

學習方式有別

人口統計學上來說，只有19％的人習慣以聽覺學習；35％屬於動覺學習；46％的人用視覺來學習。看書時有些人用看的即可，有些人會默念，也有些人習慣一定要念出來、聽到自己的聲音才有辦法學習，這就是因為他們屬於聽覺學習者的關係。

「動覺學習」就是喜歡用肢體去感受環境的學習方式，如用手去觸摸、動手操作等；兒女生通常不需要用身體去觸摸、感受外界，反而可以用直覺、情感去觀察各方面的事物。以動覺學習者來說，男女比例為69：31，這也表示大部份的男生會因為大腦結構的關係，傾向用肢體去感受周遭環境，並以此做為學習的捷徑與工具。

至於多數人依賴視覺學習，是因為「對圖像產生反應」是人類天生就有的能力；分辨影像與色彩，是人類的生存本能之一。這也說明了為什麼我們在理解諸多分析時習慣看百分比餅狀圖或數字柱狀圖，老師在課堂裡也常使用多媒體教材來幫助孩子學習。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】