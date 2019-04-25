大女語言能力欠佳幼女體弱多病　館長爸爸藉跆拳道建立孩子自信

家長讓小朋友多參與興趣班，並非全然為多張證書傍身，也是為了讓小朋友能找到自己的喜好，人生中起碼有一項事情可以投入奮鬥。 縱橫跆拳道界近40年的蔡創成師傅有兩位千金，10歲的天恩有語言障礙，影響自信心和社交；而6歲的天慧就自小體弱、缺乏自信。幸好她們從小跟隨爸爸進出道館，藉跆拳道重拾信心、健康和社交圈子；姐姐天恩更曾奪得跆拳道界「大滿貫」，成為跆拳超新星。

跆拳道可分為品勢（表現出攻守的套路）和搏擊（埋身肉搏）兩大類比賽。 天恩K1就開始接觸跆拳道，初時只是隨意跑跑跳跳，蔡sir也抱著「佢想嚟就嚟、想玩咩都可以」的態度。但當天恩K3開始有語言障礙、很簡單的故事也說不出來、跟不上同學的學習進度時，蔡sir就希望她可以透過跆拳道課堂多跟同齡孩子交流互動，強化表達和社交能力。 結果，天恩在館內成功認識到一班並肩作戰的隊友，更認為大家都有共同的性格－堅毅，「打跆拳如果你打得熟套套拳你會好悶，好想放棄，但一定要咬緊牙關去繼續克服嗰種辛苦，狂打狂打，打到真係打得好靚為止。」她坦言自知從小學習進度比人慢，又不太敢跟別人談話，但跆拳道就培養到她的自信心，認為要繼續在這方面努力發展。

訪問之中天恩表達清晰，根本沒有語言障礙的痕跡，蔡Sir歸功於負責語言訓練的導師們。 100分的教練與太善良的運動員 雖然爸爸是館長，但天恩沒有得到特別優待。天恩起初拉筋時說了一句：「爸爸好痛」，蔡Sir就回一句：「痛，就以後唔好返啦」，天恩立刻一聲不吭，繼續專心上課。而在天恩眼中，爸爸是位100分的教練，「佢唔係好似其他教練咁嚴肅，唔會夾硬要你做，而係要你慢慢嘗試去做。」 蔡Sir了解女兒的性格，知道平時多嘮叨都是徒然，所以不會干涉其日常訓練，只會在比賽前才告訴她問題所在，要她落場不要再犯便可。他讚賞女兒是個非常遵循指令的運動員，「臨場你要佢做咩都即刻做到畀你睇，例如我見到對手右邊有空位，叫佢即刻右邊『拉頭』（即踢向頭部），佢即刻就做到。」

天恩有時太善良，爸爸蔡Sir希望她能夠學會爭取。 連奪3個比賽冠軍 天恩天生筋骨比較鬆，出腳又快，但她小時候一踢到對手頭部就會哭，原來是因為怕踢痛對方。而在一次日本比賽中，新裝備就幫了她一把。當時有一種面罩頭盔，蔡Sir告訴天恩選手帶上它臉部就不會疼痛，天恩就放下心頭大石，整場比賽都不斷追著對手的頭部進攻。當下蔡Sir就發現其實是女兒太善良，而非不懂得打搏撃。天恩也曾經因為擊敗了好友，即使勝出比賽也不開心，之後更自己增磅去避開跟好友同組較勁。蔡Sir就希望女兒能夠學會爭取，不要過於善良、退讓，「你學咗跆拳，唔可以欺負人，但唔可以被人欺負」。 對於天恩在跆拳道的表現，蔡Sir認為是「超標得好緊要」。她前年得到香港跆拳道「大滿貫」，連得小學學界、全港搏擊，以及全港品勢3個比賽冠軍；更加入了香港少年品勢隊，代表香港出賽。雖然天恩的學習能力比同齡兒童遲緩9個月，但運動能力發展卻比一般兒童超出一年，蔡Sir希望讓天恩在運動上發揮更多，日後也可以有多一條出路。

蔡Sir只期望小女兒天慧透過跆拳道鍛鍊好身體機能。 練跆拳鍛練體能 增強自信 至於小女兒天慧，自小體弱，蔡Sir形容其他孩子去公園可以玩一整天，天慧玩15分鐘就表示要回家休息；加上其自信心低落，一碰壁就會氣餒，所以蔡Sir跟太太都沒有強迫她要在跆拳道上有所成績。他們報讀了一些課程，又請教物理治療師，將一些幫助小朋友鍛鍊肌肉、體能的練習融入於跆拳道的課堂，讓天慧可以在跑跳之中鍛鍊好身體機能。有時還會讓她參加一些設有較多獎項的小型比賽，從獲取一個個小獎項當中慢慢建立自信。

了解孩子的需要 是嚴師也是慈父 在未有兩位千金之前，蔡Sir是出了名的嚴師，一聲獅子吼令全場肅靜；但天恩、天慧出現後，他承認自己對教導孩子的理念有所改變。他試過在家中跟天慧測試自己大聲罵人時孩子能否承受，「天慧掩著耳仔有晒心理準備都好，我一吼佢就成個人彈起」。加上他從一些研究中得知，一味責罵小朋友會影響他們的腦部發展，自此蔡Sir就不會大罵一年班以下的學生。 不過靠近比賽時，他都會提醒學生：「我分得好清楚，一去到比賽前我鬧你唔係真係想鬧你，我控制唔到，你原諒我」。學生們都清楚知道蔡Sir在比賽前會較為緊張，不敢搗亂。

另外，蔡Sir知道小朋友在童年階段最重要是建立自信，所以他很標榜「小教練」。每次上課一開始都會安排兩個小朋友出來帶領熱身，其他同學會正式向他們行禮，所以小朋友每個星期都會很期待自己可以當小教練。 蔡Sir指每次比賽學生都要面對幾百名觀眾，尤其是品勢比賽，課堂上一些小環節就可以訓練他們面向人群時都不會怯場。他很佩服學生們多年來都甚少出現重大失誤，他曾經問過天恩打品勢時在想什麼？天恩答：「我冇嘢諗㗎！」「你唔驚咩？」「我唔驚㗎！」 在跆拳道比賽中，最難能可貴的相信就是孩子的無畏無懼。

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