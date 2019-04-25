【健康湯水】食極唔肥種長遠健康隱憂　中醫推兩款湯水調理體質

胖子們都十分羨慕瘦子「食極唔肥」的體質？但怎樣吃都長不胖是好事嗎？註冊中醫師倪詠梅表示主要有兩大原因：脾虛和陰虛火旺，而且多是後天生活習慣造成。她強調吃不胖不等於不健康，但亦推介兩款保健湯水給有此煩惱的人改善體質。
如果只是偶爾大吃一餐而不長肉，便不算「食極唔肥」。
「食極唔肥」不等於不健康
我們常說「食極唔肥」，倪醫師則反問「食極」到底是多少份量呢？她舉例如果日常飲食正常，但偶爾吃一餐自助餐、放題放肆一下，就不算「食極唔肥」；但若是每餐吃5碗飯、一個女生每餐吃兩個麥當勞套餐都不胖，就需要留意一下，甚至需要檢查是否患上甲狀腺疾病、糖尿病等等。
除了體重和食量，倪醫詩指還要計算運動量、卡路厘攝取和消耗量是否平衡：「如果沒病沒痛，身體又沒有特別不適，可視為特別的體質，不需特別擔心。」
脾虛者不消化，陰虛火旺過量消耗卡路里
在中醫角度來看，「食極唔肥」的原因有脾虛和陰虛火旺，倪醫詩指脾是後天之本，功能是把食物消化成營養再送到身體各部份，並把水谷化生成氣血和肌肉，如果有脾虛，進食後不消化，亦即不轉化為肌肉，因而消瘦。「脾虛是因為飲食不當造成，例如經常吃甜食、喝凍飲、經常吃零食和加工食物等等，甚至在嬰兒時期造成，照顧者餵奶不定時、份量過多或過少等等。」
捱夜晚睡會導致陰虛火旺。
陰虛火旺則常見於青少年、成人或長者，中醫說「肥人多濕，瘦人多火」，因為當胃火、肝腎陰虛引起的虛火過盛，亦即卡路里燃燒過盛，吃多少就燃燒多少。倪醫師指青少年、成人讀書和工作忙碌，經常捱夜而造成陰虛火旺。另外，長蟲亦是「食極唔肥」原因之一，不過吏現今社會已十分少見。
或有長遠健康隱憂
雖說如現時沒病沒痛，便不需因「食極唔肥」而擔心，但脾虛和陰虛火旺長遠來說有機會引起其他嚴重疾病。陰虛火旺者有較高機會患上高血壓、糖尿病；而脾虛會導致氣血虛弱，讓人容易生病、感冒。而造成脾虛的甜食或凍飲，亦會引致痰濕，倪醫師表示「怪病多生於痰」，痰濕會提高患上高血脂、引發心臟病和中風的機會。
以下兩款保健湯水分別針對脾虛和陰虛火旺，想長肉的瘦子們不妨試一試。
四神金湯
適合脾虛者，有健脾袪濕開胃功效。
材料：淮山 30克、白蓮子 30克、芡實 20克、茯苓 20克，雞內金 10克、瘦肉 200克
註冊中醫師倪詠梅。（受訪者提供）
生熟地水鴨湯
適合陰虛火旺者，有滋陰生津開胃功效。
材料：生地 10克、熟地 10克、玉竹 30克、雞心棗5粒、黨參15克、生薑 3片、水鴨一隻。
做法：水鴨汆水，開4份。鍋中加入適量清水，水滾後加入所有材料煲2小時即成。
功效；滋陰生津開胃