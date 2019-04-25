【健康湯水】食極唔肥種長遠健康隱憂　中醫推兩款湯水調理體質

胖子們都十分羨慕瘦子「食極唔肥」的體質？但怎樣吃都長不胖是好事嗎？註冊中醫師倪詠梅表示主要有兩大原因：脾虛和陰虛火旺，而且多是後天生活習慣造成。她強調吃不胖不等於不健康，但亦推介兩款保健湯水給有此煩惱的人改善體質。

如果只是偶爾大吃一餐而不長肉，便不算「食極唔肥」。

「食極唔肥」不等於不健康

我們常說「食極唔肥」，倪醫師則反問「食極」到底是多少份量呢？她舉例如果日常飲食正常，但偶爾吃一餐自助餐、放題放肆一下，就不算「食極唔肥」；但若是每餐吃5碗飯、一個女生每餐吃兩個麥當勞套餐都不胖，就需要留意一下，甚至需要檢查是否患上甲狀腺疾病、糖尿病等等。

除了體重和食量，倪醫詩指還要計算運動量、卡路厘攝取和消耗量是否平衡：「如果沒病沒痛，身體又沒有特別不適，可視為特別的體質，不需特別擔心。」

脾虛者不消化，陰虛火旺過量消耗卡路里

在中醫角度來看，「食極唔肥」的原因有脾虛和陰虛火旺，倪醫詩指脾是後天之本，功能是把食物消化成營養再送到身體各部份，並把水谷化生成氣血和肌肉，如果有脾虛，進食後不消化，亦即不轉化為肌肉，因而消瘦。「脾虛是因為飲食不當造成，例如經常吃甜食、喝凍飲、經常吃零食和加工食物等等，甚至在嬰兒時期造成，照顧者餵奶不定時、份量過多或過少等等。」