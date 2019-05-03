BB常被自己口水跣倒　巧手台媽膠拖變超實用迷你拖鞋　網友求團購

話說孩子真的是激發父母各種潛能的存在，為了自己的寶貝，再困難的東西總是有辦法生出來！有位媽媽就在爆廢公社分享，她的寶寶因為常常被（自己滴到地板的）口水滑倒，無奈市售最小的室內拖還是太大雙，她便為寶寶量身訂做符合腳寬的超迷你拖鞋，成品讓許多網友看了直呼太可愛，紛紛跪求「開團」！

因為寶寶還小，市售最小號的拖鞋還是太大了。但經過這位媽媽巧手改造，整個變得超可愛啊！（點圖放大）↓↓↓

「巧手媽媽讚」 「媽媽是萬能的」 「媽咪真是太有才了」 「好萌喔天啊」 「超小雙的，很可愛的拖鞋」 「太有才了，根本就是生活智慧王」 「開玩笑！ 這全能力值+9欸」 「現在的爸爸媽媽都創意無限」

還有貼心小巧思

因為寶寶還小的時候幾乎都是光腳走路，怕他穿鞋很容易掉還在腳後跟加上兩條綁帶，真是太貼心啦～

「這個媽媽好有才，拖鞋變涼鞋」 「也太聰明可愛，我只有裁剪沒有綁帶」 「可愛～以前我媽媽也是幫小女拖鞋後加束帶穿，才不會掉」

當父母門檻越來越高了

其實不只這位媽媽，很多已當爸媽的網友都表示曾當過手作達人，為的就是能夠讓自己的寶貝兒女能有一雙舒舒服服的室內拖可以穿呀！

「爸爸女兒控」 「跟我兒子的爸爸一樣都太有才了！我兒子是大人拖改造，前面太鬆用束帶拉緊，改造完秒笑，一樣可愛～」 「兒子小時候我也做過」

看著孩子小小的腳剛好套進迷你的室內拖，這畫面真是太療癒啦～其實外面有些市場或是生活百貨行有在販售寶寶專用的室內拖，但因為不常看到，為母則強乾脆自己動手做最快！凡事都替孩子設想周到，只能說母愛真的超偉大啊～

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