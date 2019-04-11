媽媽們的兩難：寶寶偷拿手機瘋狂自拍額頭　極佔容量但又捨不得刪

家有小寶寶，常常驚喜無限，就像最近台灣爆廢公社有媽媽就PO出手機的相簿照片發問：這是媽媽必經過程嗎？

該媽媽貼出的手機相簿截圖（點圖放大）↓↓↓

其實資訊時代，小小朋友會使用手機也已經不稀奇，也因為已經會使用手機，他們通常會趁著大人不注意時就拿手機去玩弄一下，加上手機最常設定的快捷鍵又是拍照功能，以致媽媽們的相簿很容易被入侵……也難怪許多爸媽都跳出來拍肩表示，這是正常能量釋放啊：「每天都要刪」、「已刪好幾次」、「手機都是被這些照片、影片佔滿的」、「原來我不孤單，我們家也有，常常拿手機亂拍一通」、「女兒還會幫忙開直播」、「我兒子他媽的手機就是這樣壞了，莫名其妙變很頓，lag……當機，結果手機容量滿，兩個禮拜要清一次照片」

所以媽媽們的手機，通常都是長這樣的……滿滿的兇手照！「是的，一堆額頭照」、「我家天花板，也殺了無數張」、「會有很多孩子用死亡角度拍的自拍照」、「跟我兒一樣耶，每次早上都有新的發現，偷拿手機玩還留下證據，很好笑的是怎麼拍法都一樣臉跟頭」

【圖輯】媽媽們分享的「罪證」！（點圖瀏覽）↓↓↓

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每次都是百張起跳！「Yes，等你按開照片時會突然傻眼，大概連拍幾百張，哈哈」、「半夜起來偷拍，還有連拍100多張的」、「我女兒是按住連拍大概200多張吧……」、「真的，少說兩百張起跳」

生越多刪越多。「我家雙寶都輪流，雙胞胎這種照片根本抓不到兇手」、「三個寶，一人一堆……老娘刪到手抽筋（白眼）」、「必經的過程，這是二女兒拍的，大女兒的大部分已刪掉但有留一些作紀念！接下來等老三長大應該又會有一批」

凡拿過必留下痕跡。「阿姨的手機也會喔（我是小阿姨）」、「哈哈，全家人的手機經過她手必淪陷」、「我姪女拿到我的手機也是連環拍」

是說，媽媽們也是很自虐，明明知道每天都有類似的上百張照片在生產，可是偏偏又……好喜歡哪！「真的！還有一堆不知道怎麼拍的影片，佔記憶體可是又捨不得刪」、「一堆堆這樣的照片，然後還覺得可愛不刪除」

看來有了小孩之後，不僅生活空間要變大，連手機容量也要跟著擴充才夠用啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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